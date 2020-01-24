Paris Moda Haftası'nda Jean Paul Gaultier'den efsane final! Ünlü modeller podyumu salladı

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 şovunda Eva Herzigova, Irina Shayk, Dita Von Theese, Gigi ve Bella Hadid, Winnie Harlow gibi ünlü isimler podyuma çıktı. İşte tasarımcının ikonikleşmiş parçalarını giyen modellerin bir orkestra eşliğinde yürüdüğü defileden kareler...

Ünlü modeller podyumu salladı

Moda dünyasının efsane tasarımcılarından Jean Paul Gaultier, 50 yıllık moda kariyerini ihtişamlı bir defileyle noktalayarak emekliye ayrıldı. Dünyaca ünlü Fransız modacı Jean-Paul Gaultier final defilesini düzenledi.

67 yaşındaki tasarımcı, Paris Moda Haftası kapsamında Theatre Du Chatelet’te Jean-Paul Gaultier Haute Couture İlkbahar/Yaz 2020 defilesiyle veda etti.

Boy George’un şarkılarıyla katkıda bulunduğu defilede ayrıca dansçı ve oyuncu Dita Von Teese, İspanyol oyuncu Rosy de Palma, DJ Kiddy Smile, yönetmen Farida Khelfa gibi isimler de yürüdü. Fransız şarkıcı Catherine Ringer de podyumu şarkılarıyla renklendirdi.

Defilenin finalinde sahneye omuzlarda inen Jean-Paul Gaultier, seyirciden büyük alkış aldı. Efsane tasarımcı, Paris modasının çöküşte olduğu 1980'lerde şöhret kazanan genç bir dahiydi.

Paris; Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Irina Shayk, Winnie Harlow, Karlie Kloss, Paris Jackson gibi ünlü modellerin yürüdüğü gösterişli bir defileye sahne oldu.

Ayrıca 1990'da Madonna'nın sahnede giydiği koni şeklindeki kıyafetin de tasarımcısıydı. İşte Jean-Paul Gaultier’nin jübilesini yaptığı gösterişli defileden yansıyanlar...

Kendine özgü dantel süslemeli, ince fiziğine uyan şeffaf bir elbiseyle dikkat çeken Bella Hadid, Gaultier’in efsanevi son moda şovu için podyuma çıkan mankenlerden biriydi. Bella bu elbiseyle defilenin kapanışını yaptı. Elbisesiyle bir bütünlük sağlayan yüksek topuklu ayakkabılarla podyumdan aşağı doğru inerken dantel detaylı bir balık kuyruğu süslemesi de oldukça ilgi çekti. Bella, taşıdığı tasarımların sahnede odak noktası olması için defilede saçlarını sade bir şekilde kullanmış.

Bella Hadid daha sonra, cesur bir etki yaratan bir büstiyer ve dramatik kat kat tüllü eteğe sahip tasarım bir elbise giyerek podyumda yürüdü. Denge gerektiren topuksuz botları da ilgi çekti.

Daha sonra Gigi Hadid, Gaultier’in efsaneleşmiş Le Mare kokusunun ünlü mavi çizgili bir erkek gövdesi şişesine benzetilmeye çalışılmış bir kombinle sahneye çıktı. Beyaz büyük pileli pantolonu, önden çizgili yarı saydam üstü ve denizci şapkasıyla izleyenleri büyüledi.

Irina shayk önce payetli ve bol tül katmanlı siyah bir elbisenin içerisinde gotik şıklığı sergiledi.

Irina Shayk ardından Madonna’nın 1990’daki ikonik büstiyerini taklit eden bir elbise ve elbiseyi tamamlayan siyah bir pelerin ve çorapla oldukça çarpıcı görünüyordu.