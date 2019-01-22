TREND

Paris’te film sahnelerini aratmayan banka soygunu

ege.yildirim ege.yildirim
DÜNYA  | 22.01.2019 21:20 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi’nde, film sahnelerini aratmayan banka soygunu gerçekleşti. Banka çalışanlarını bağlayıp uzun süre içeride kalan soyguncular, 30 kasayı soyduktan sonra kayıplara karıştı.

Paris’te film sahnelerini aratmayan banka soygunu

Paris’in ünlü Champs-Elysees Caddesi’nde Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı’na birkaç yüz metre yakın olan Milleis Bankası’nda gerçekleşen soygunda 30 kasanın boşaltıldığı öğrenildi.

Sabah banka açılış saatinde gelip, banka girişine “kapalıyız” afişi asan ve çalışanları bağlayıp saatlerce içeride tutan 4 soyguncunun işleri bittikten sonra kaçtığı ve çalışanların ancak öğleden sonra polise haber verebildiği öğrenildi. Toplam 30 kasayı boşaltıp kaçan soyguncuların güvenlik güçleri tarafından halen arandığı bildirildi.

Filmleri aratmayan soygunda 2 kişinin hafif yaralandığı açıklandı. Soyguncuların kaçmadan önce içeriye henüz ne olduğu tespit edilmeyen bir sıvı döktüğü ve önlem amaçlı itfaiye mensuplarının banka önünde halen hazırda bekletildiği öğrenildi. (İHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Ölüyle selfie çeken mezarcının başı dertteÖlüyle selfie çeken mezarcının başı dertte
Lady Gaga ABD Başkan Yardımcısı’na ateş püskürdüLady Gaga ABD Başkan Yardımcısı’na ateş püskürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka soygunu paris

En Çok Okunan Trend Haberler

Arazide görüp eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

Arazide görüp eve götürdü! SIM kartı telefonuna takınca...

Cinsiyet değiştirmeden önce yaptığı mesleği açıkladı!

Cinsiyet değiştirmeden önce yaptığı mesleği açıkladı!

Olay olacak... Sıla yine yakalandı

Olay olacak... Sıla yine yakalandı

Pala Mevlüt hayatını kaybetti

Pala Mevlüt hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Bu halde bulundu... Korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İki kadın yasağı deldi!

İki kadın yasağı deldi!

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüyle selfie çeken mezarcının başı dertte

Ölüyle selfie çeken mezarcının başı dertte

Lady Gaga ABD Başkan Yardımcısı’na ateş püskürdü

Lady Gaga ABD Başkan Yardımcısı’na ateş püskürdü

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden uçtu!

Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden uçtu!

Ünlü fenomen donarak öldü!

Ünlü fenomen donarak öldü!

Siz indikten sonra uçakta neler oluyor, hiç merak ettiniz mi?

Siz indikten sonra uçakta neler oluyor, hiç merak ettiniz mi?

Dünya 21 yaşındaki genç pilotu konuşuyor

Dünya 21 yaşındaki genç pilotu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.