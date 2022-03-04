Paris’teki Grevin Balmumu müzesi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in heykelini kaldırdı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına kamuoyunun tepkisi sürüyor. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in balmumu heykelinin kaldırıldığını açıkladı. Müze, heykelin kaldırılma kararının bazı ziyaretçilerin heykele saldırması sonucu alındığını bildirdi.

Grevin Müzesi yönetimi, kaldırılan heykelin yerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin heykelinin yerleştirilmesinin planladığını belirterek, “Belki de kahramanca tepki veren Devlet Başkanı Zelenskiy onun yerini alacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)



