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  4. Paris’teki Grevin Balmumu müzesi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in heykelini kaldırdı

Paris’teki Grevin Balmumu müzesi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in heykelini kaldırdı

04.03.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris’teki Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzede sergilenen balmumu heykelini kaldırdı.

Paris’teki Grevin Balmumu müzesi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in heykelini kaldırdı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına kamuoyunun tepkisi sürüyor. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Grevin Balmumu Müzesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in balmumu heykelinin kaldırıldığını açıkladı. Müze, heykelin kaldırılma kararının bazı ziyaretçilerin heykele saldırması sonucu alındığını bildirdi.

Grevin Müzesi yönetimi, kaldırılan heykelin yerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin heykelinin yerleştirilmesinin planladığını belirterek, “Belki de kahramanca tepki veren Devlet Başkanı Zelenskiy onun yerini alacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Paris Vladimir Putin
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