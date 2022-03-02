Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Müslüm Gürses hayranları, sanatçıyı memleketindeki müzede andı

Müslüm Gürses hayranları, sanatçıyı memleketindeki müzede andı

02.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden, "Müslüm Baba" olarak anılan sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 9. yılında, memleketi Şanlıurfa'daki müzede sevenleri tarafından yad ediliyor.

Müslüm Gürses hayranları, sanatçıyı memleketindeki müzede andı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu sanatçının adıyla aynı yıl açılan "Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi", geçen yıl yerinin dar olması nedeniyle Karaköprü Belediyesi tarafından ilçedeki Yaşam Parkı'na taşındı.

Müzede, tarzı ve kendine has yorumuyla milyonların kalbini kazanan Müslüm Gürses'e ait çok sayıda eşya yer alıyor. Sanatçının bal mumundan heykelinden çıkarttığı taş plaklara, sürekli taktığı güneş gözlüğünden elinden düşürmediği tespihine, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarından konserlerde ve günlük yaşamda giydiği kıyafet ve ayakkabılara kadar çok sayıda özel eşyası müzede sergileniyor.

“ZİYARETLER YOĞUNLAŞIYOR”

1

Müze sorumlusu Yusuf Dost, Müslüm Gürses'in milyonların gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu söyledi. Her yıl 3 Mart'ta müzeye ziyaretlerin yoğunlaştığını anlatan Dost, şöyle konuştu:

"Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemiz Türkiye'den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Müslüm Baba'nın ziyaretçilerinde yoğunluk yaşanıyor. Onun bir hayranı da benim. Müzede görevli olduğum için kendimi çok şanslı buluyorum. Müslüm Baba ile ilgili bilmediklerimi araştırıp öğrendim. Gelen ziyaretçilere sergilenen eşyalarla ve hayatıyla ilgili bilgiler veriyorum. Her gün müziklerini dinliyorum."

2

Müzenin yeni yerinin daha geniş ve ferah olduğunu anlatan Dost, "Parka gelenler müzeyi ziyaret etmeden gitmiyor. Her yaştan hayranları müzeye gelip Gürses'i anıyorlar ve ruhuna Fatiha okuyorlar." dedi.

“BENİM GİBİ MİLYONLARIN DUYGULARINA TERCÜMAN OLDU”

3

Müslüm Gürses'in hayranlarından İbrahim Saklama da Gürses'in müzikleriyle büyüdüğünü, her yıl müzeyi ziyaret ettiğini dile getirdi. Müzeye her geldiğinde çok duygulandığını anlatan Saklama, "Müslüm Baba'nın müzik tarzı benim gibi milyonlarca kişinin duygularına tercüman oldu. Müslüm Baba'yı anlatmaya kelimeler yetmez. Keşke onu daha erken tanısaydık. Allah mekanını cennet eylesin. Kendisini elimizden geldiği sürece ziyarete geliyoruz, eşyalarını görüyoruz onun için dua ediyoruz. Sadece buraya gelmiyoruz, İstanbul'da mezarına da gidip ziyaret ediyoruz. 3 Mart, Müslüm Baba'nın ölüm yıl dönümü. O tarihte işte olacağım için ziyaretine erken geldim." diye konuştu.

4

Ebubekir Taplamacı da kendisi gibi babasının da Müslüm Gürses hayranı olduğunu belirtti. Gürses'in dünyaya mal olmuş bir sanatçı olduğunu dile getiren Taplamacı, ölüm yıl dönümünde Gürses'i dualarla andığını kaydetti.

(AA)

UNESCO listesindeki Dvirği Ulu Cami’nin restorasyonu yeniden başladıUNESCO listesindeki Dvirği Ulu Cami’nin restorasyonu yeniden başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 7 asırlık! “Türkiye’de çok nadir eserlerden”Tam 7 asırlık! “Türkiye’de çok nadir eserlerden”
Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”
Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdülerEş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler
Anahtar Kelimeler:
Müslüm Gürses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Rusya'ya karşı savaşmak için tugay kuruldu! Böyle duyurdular, 400 kişi...

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Ukrayna’da sivil barikat! Rus ordusu neye uğradığını şaşırdı…

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Yeni imajı topa tutuldu! ''Ne yaptın kendine!''

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Biden'dan büyük gaf! Ukraynalılara bakın ne dedi

Biden'dan büyük gaf! Ukraynalılara bakın ne dedi

İlginizi Çekebilir

İnfial yaratan olay! 17 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye...

İnfial yaratan olay! 17 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye...

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

Ukraynalı sanatçının sözleri olay oldu! “Zamanında Atatürk...”

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Ölümü herkesi şaşırttı! Toz miktarını yanlış hesaplayınca...

Üzerine isporto döküp yakmıştı! Son halini görenler inanamadı

Üzerine isporto döküp yakmıştı! Son halini görenler inanamadı

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.