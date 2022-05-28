Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Paris'ten Sevgilerle filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kimlerdir?

Paris'ten Sevgilerle filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kimlerdir?

28.05.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris'ten Sevgilerle filminin konusu, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü yayın akışında yer almasının ardından televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette; Paris'ten Sevgilerle filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kimlerdir? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte filme ilişkin detaylar...

Paris'ten Sevgilerle filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kimlerdir?

Paris'ten Sevgilerle filminin orijinal adı From Paris With Love'dır. 2010 yapımı aksiyon türündeki film vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Paris'ten Sevgilerle filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin detaylar haberimizde.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Paris'ten Sevgilerle filminin konusu şu şekilde:

Fransa'daki Amerikan büyükelçisinin kişisel yardımcısı olan James Reese'in gıpta edilen bir hayatı ve güzeller güzeli bir kız arkadaşı vardır. Ancak Reese'in gerçek tutkusu, CIA'nin alt kademe çalışanı olarak yaptığı gizli işlerdir. Tüm isteği, ajan olmak ve gerçek bir operasyona tanıklık etmektir. Sonunda Reese'in dileği gerçekleşir ve ona ilk kez üst düzey bir görev verilir. Şanslı olduğunu düşünen Reese'in hevesi kursağında kalır. Zira iş ortağı, her an silahını ateşlemeye hazır, pervasız ve sağı solu belli olmayan Charlie Wax'tır. Paris'e düzenlenecek olan bir terörist saldırıyı durdurmak için görevlendirilen ikili, kendini silahların susmadığı bir mücadelenin ortasında bulur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Pierre Morel'ın yaptığı gerilim aksiyon türündeki Paris'ten Sevgilerle filmi oyuncuları John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Richard Durden gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

PARİS'TEN SEVGİLERLE NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yapımı Paris'ten Sevgilertle filmi; Fransa'nın başkenti Paris'te çekilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın” dediler“Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın” dediler
Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...
“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

“Haftalarca kör oldum, mavi gözyaşı döktüm”

“Haftalarca kör oldum, mavi gözyaşı döktüm”

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

“Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın” dediler

“Bikini giyemeyecek kadar yaşlısın” dediler

İlginizi Çekebilir

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.