Paris'ten Sevgilerle filminin orijinal adı From Paris With Love'dır. 2010 yapımı aksiyon türündeki film vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Paris'ten Sevgilerle filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Paris'ten Sevgilerle filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin detaylar haberimizde.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Paris'ten Sevgilerle filminin konusu şu şekilde:

Fransa'daki Amerikan büyükelçisinin kişisel yardımcısı olan James Reese'in gıpta edilen bir hayatı ve güzeller güzeli bir kız arkadaşı vardır. Ancak Reese'in gerçek tutkusu, CIA'nin alt kademe çalışanı olarak yaptığı gizli işlerdir. Tüm isteği, ajan olmak ve gerçek bir operasyona tanıklık etmektir. Sonunda Reese'in dileği gerçekleşir ve ona ilk kez üst düzey bir görev verilir. Şanslı olduğunu düşünen Reese'in hevesi kursağında kalır. Zira iş ortağı, her an silahını ateşlemeye hazır, pervasız ve sağı solu belli olmayan Charlie Wax'tır. Paris'e düzenlenecek olan bir terörist saldırıyı durdurmak için görevlendirilen ikili, kendini silahların susmadığı bir mücadelenin ortasında bulur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Pierre Morel'ın yaptığı gerilim aksiyon türündeki Paris'ten Sevgilerle filmi oyuncuları John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Richard Durden gibi başarılı isimlerden oluşuyor.

PARİS'TEN SEVGİLERLE NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yapımı Paris'ten Sevgilertle filmi; Fransa'nın başkenti Paris'te çekilmiştir.

