Parkan Özturan hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda rol aldığı tiyatro oyunları ile tanınan tiyatro oyuncusu, yayıncı ve çevirmen Parkan Özturan, girdiği şeker komasından dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Parkan Özturan'ın cenazesi yarın Maltepe Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

Tiyatro oyunları dışında sinema ve dizi çalışmaları ile de yakından tanınan sanatçı uzun süredir sağlık sorunları ile boğuşuyordu.

Parkan Özturan oyunculuk çalışmaları dışında Beşir Fuad'ın eserlerini Osmanlıca'dan çevirip külliyatını da okurlara kazandırmıştı. Beşir Fuad kitabı dışında çeşitli mecralarda yayınlanan yazıları ile tiyatroya ve aktüaliteye dair görüşlerini de okurlarla paylaşan bir yazar kimliğine sahipti.

