Park temizlerken karşısında 80 bin TL'lik cep telefonu çıktı: Sahibini böyle buldu

Adana'da belediye temizlik işçisi İsmail Almaz, parkta temizlik yaparken yaklaşık 80 bin lira değerinde cep telefonu buldu. Parkın çeşitli noktalarına astığı yazı ile sahibi Engin İdrisoğlu'nu bulan Almaz, cep telefonunu teslim etti. İdrisoğlu, "Bu zamanda böyle insanların olması gerçekten şaşırtıcı" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan İsmail Almaz, temizlik yaptığı sırada yerde 80 bin TL değerinde akıllı cep telefonu buldu. Cihazı kontrol eden Almaz, telefonun şarjının bittiğini fark edince sahibine ulaşabilmek için parkın çeşitli noktalarına, telefon bulduğunu ve sahibini aradığını belirten A4 kağıdına basılı yazılar astı.

Bir süre sonra telefonunu kaybettiğini fark eden Engin İdrisoğlu, parka geldiğinde yazıyı görerek üzerinde yer alan numarayı aradı ve Almaz ile iletişime geçti. İdrisoğlu'nun iş yerine giden Almaz, bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

'HER ZAMAN SAHİPLERİNE TESLİM EDERİZ'

İsmail Almaz, cihazın sahibini parkta bulamayınca yazı asmaya karar verdiğini söyledi. Almaz, "Telefonu mesai bitimine yakın saatte buldum. Parkta sahibini bulamayınca afiş bastırmaya karar verdim. Ertesi gün sabah gelerek, parkın çeşitli noktalarına afişler astım.

Bunun üzerine telefonun sahibi beni arayarak ulaştı. İş yoğunluğu nedeniyle gelemeyeceğini söyleyince ben de kendisine gidip, teslim edeceğimi söyledim. Biz burada yeter ki kaybolan eşyaları bulalım, her zaman sahiplerine teslim ederiz" dedi.

Telefonuna kavuşmanın sevincini yaşayan Engin İdrisoğlu ise "Bu zamanda böyle insanların olması gerçekten şaşırtıcı. Gösterdiği dürüst ve duyarlı davranış için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kaynak: DHA

