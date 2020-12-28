Parmak ısırtan cinsten: Pizza hamuru tarifi! Püf noktasına dikkat etmek çok önemli

Birçok pizza üreticisi, evde pizza yapımı için ekmek ununun en iyisi olduğunu söylüyor. Bu doğru. O yüzden un tercihi konusunda çeşide gerek yok. Normal ekmek unu yeterli olacaktır. Dilerseniz pizza hamuruna tat vermesi için kuru ve ince kıyılmış fesleğen ya da sarımsak tozu ekleyebilirsiniz. Gelelim pizza hamuru tarifi için malzeme listesini öğrenmeye, pizza hamuru nasıl yapılır göstermeye!
Malzemeler
2,5 su bardağı un
1 yemek kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı ılık su
Pizza sosu için
Pizza hamuru tarifinde dikkat edilmesi gereken bir nokta da üzeri için hazırlanan sosu. Buyrun sos için malzeme listesine.
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı domates püresi
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1/2 su bardağı ılık su
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı kekik
2 yaprak taze fesleğen
1/2 çay kaşığı tuz
Üzeri için
200 gram tulum peyniri
1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
10 adet kurutulmuş domates
1/2 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
1/4 demet taze fesleğen
Şimdi pizza hamuru nasıl yapılır görelim. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı un, kuru maya, toz şeker, zeytinyağı, tuz ve ılık suyu alıp yoğurma işlemine başlayın.
Kalan unu azar azar ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemini sürdürün.
Son halini alan hamurun üzerini temiz bir mutfak örtüsü ya da streç filmle sarıp oda sıcaklığında 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
Dinlenen hamuru istediğiniz büyüklüğe göre iki eşit parçaya bölün. Unlanmış mutfak tezgahı üzerinde arzu ettiğiniz kalınlıkta açın.
Mısır unu serptiğiniz fırın tepsilerine aldığınız pizza hamurlarının üzerine çatal yardımıyla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.
Pizza sosu için; zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelenmiş sarımsakları ekleyip karıştırın.
Domates püresi, biber ve domates salçasını ilave edip suyunu çekene kadar kaynatın, baharat ilavesiyle tatlandırdıktan sonra sıcak su ilavesiyle kısık ateşte pişmeye bırakın.
Fırından çıkardığınız pizza tabanı üzerine hazırladığınız domates sosu sürüp sırasıyla rendelenmiş mozzarella peyniri, tulum peyniri, kurutulmuş domates ve siyah zeytin dilimlerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika aralığında pişirmeye devam edin. Fırından çıkardığınız pizzayı dilimlere ayırıp sıcağı sıcağına servis edin. Pizza hamuru tarifi işte bu kadar kolay!
Pizza hamuru tarifinin püf noktasına dikkat etmek oldukça önemli. Pizzanın tabanına mısır unu serpebilir, mayalı hamurları bu şekilde açabilirsiniz. Ölçülü unu azar azar eklemeye dikkat edin. Ekmek unuyla yapılan pizza hamurunun daha gevrek olduğunu unutmayın. Bununla birlikte hamura konan suyun sıcak olmamasına ılık olmasına dikkat edin. Çok sıcak su kulllanmak mayayı öldürecektir.
Arzu ettiğiniz kahvaltılık ürünlerle nefis pizzalar hazırlayabilir; mozzarella peyniri yerine kaşar peyniri, domates püresi yerine rendelenmiş domates kullanabilirsiniz.
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