Parmak ısırtan cinsten: Pizza hamuru tarifi! Püf noktasına dikkat etmek çok önemli

Birçok pizza üreticisi, evde pizza yapımı için ekmek ununun en iyisi olduğunu söylüyor. Bu doğru. O yüzden un tercihi konusunda çeşide gerek yok. Normal ekmek unu yeterli olacaktır. Dilerseniz pizza hamuruna tat vermesi için kuru ve ince kıyılmış fesleğen ya da sarımsak tozu ekleyebilirsiniz. Gelelim pizza hamuru tarifi için malzeme listesini öğrenmeye, pizza hamuru nasıl yapılır göstermeye!

PİZZA HAMURU TARİFİ

Malzemeler

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık su

Pizza sosu için

Pizza hamuru tarifinde dikkat edilmesi gereken bir nokta da üzeri için hazırlanan sosu. Buyrun sos için malzeme listesine.

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1/2 su bardağı ılık su

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

2 yaprak taze fesleğen

1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için

200 gram tulum peyniri

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

10 adet kurutulmuş domates

1/2 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1/4 demet taze fesleğen