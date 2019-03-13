Parmak izi ile ödeme devri başladı

Kullanıcıların parmak izi kayıtları kartta yerel olarak depolanır. Herhangi bir korsan için bankanın merkezinden veritabanını çalmak aslında o kadar da zor değil. Sistem kesinlikle kusursuz değil ve her zaman bir hırsızın parmak izinizi çalması ve taklit etmesi riski var.
Her ne kadar parmak izi tarayıcı çok güvenli olmasa bile, birisinin omzunuzun üzerinden bakarak öğrenebileceği bir PIN’ten çok daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz.
Gittikçe yaygınlaşan biyometrik kimlik doğrulama, temassız mobil ödemelerinin standart bir bileşeni haline geldi. 2015 yılından bu yana devam eden kredi kartı denemelerine rağmen, geleneksel banka kartlarında kendisi için bir yer edinemedi. Bu kartların biyometrik teknolojisinin destekçisi olan Gemalto, 2017’de Güney Afrika’da bir denemeyi pilot proje olarak başlatmıştı.
Bu projedeki sonuçların son derece tatmin edici olduğu defalarca raporlara sızdı. Güvenlik açısından da herhangi bir açıkla karşılaşılmadı. Şirket tarafından hazırlanan görsellerde, sistemin gelecekteki sürümlerinin müşterilerin parmak izlerini kayıt etmek için kendi telefonlarından yararlanmalarını sağlayacağını görebiliyoruz.
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