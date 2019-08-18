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Parmak izi ile WhatsApp güvenliği üzerinde çalışıyor

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TEKNOLOJİ  | 18.08.2019 09:14 | Son Güncelleme

Facebook, WhatsApp platformunu satın aldığı günden beri sürekli olarak çeşitli güncellemeler gerçekleştirdi. Bu seferki güncelleme daha çok gizlilik ve güvenlik ile ilgili.

Parmak izi ile WhatsApp güvenliği üzerinde çalışıyor

Facebook uzun bir süredir ismi skandallarla anılan bir platform olmasına rağmen, yine bağlı bir uygulama olan WhatsApp en güvenli alanlardan birisi olarak görülüyor. Uçtan uca şifreleme yöntemi sayesinde de ekstra güvenlik sağlayan WhatsApp bu sefer gizlilik ve güvenlik konularında çok daha büyük mesafeler almayı planlıyor.

WhatsApp uygulamasına girdiğinizde gizlilik bölümünü seçmeniz ile birlikte, karşınıza parmak izi okutma bölümü çıkacak. Buradaki bölümden parmak izinizi tanıtarak WhatsApp girişlerinizi bu parmak izi yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz.Bundan önceki bütün güncellemelerde olduğu gibi bu seferki güncellemede de ilk etapta sadece belirli kullanıcılar yararlanabildi. Bunlar daha önceki değişiklikte de yine WhatsApp tarafından seçilen kişilerdi. Eğer daha önceden WhatsApp güncellemelerini Beta kullanıcısı olarak aldıysanız, yeniden bir güncelleme yapmanıza gerek yok.

Bugüne kadar ismi çok nadiren veri sızdırma skandallarına dahil olan WhatsApp, son derece güvenli görünüyor. Yeni gelecek parmak izi okuyucu ile birlikte, başkaları sizlerin WhatsApp mesajlarına ulaşamayacak. Peki sizce de WhatsApp ile ilgili gelen bu yeni güncelleme, önemli bir güvenlik duvarı oluşturabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Whatsapp facebook

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