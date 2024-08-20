Parmak yedirten vişneli yaprak sarma tarifi: Vişneli yaprak sarması nasıl yapılır?

Vişneli yaprak sarması tarifi lezzetiyle deneyenlerden tam puan alıyor. Yedikçe yemek isteyeceğiniz vişneli yaprak sarmanın yapımı da oldukça kolay. Peki, vişneli yaprak sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Vişneli yaprak sarma zeytinyağlı tarifler arasında yer alıyor. Hem hafif hem de lezzetli olan bu yemeği misafir sofralarına da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İşte zeytinyağlı vişneli yaprak sarması yapımı...
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