Parmak yedirten vişneli yaprak sarma tarifi: Vişneli yaprak sarması nasıl yapılır?

Vişneli yaprak sarma zeytinyağlı tarifler arasında yer alıyor. Hem hafif hem de lezzetli olan bu yemeği misafir sofralarına da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İşte zeytinyağlı vişneli yaprak sarması yapımı...

MALZEMELER Yarım kilo asma yaprağı

2 soğan

2 bardak pirinç

Yarım bardak zeytinyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yarım kilo çekirdeksiz vişne

Yarım bardak vişne suyu

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı şeker

2 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

Yarım demet dereotu