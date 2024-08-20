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    4. Parmak yedirten vişneli yaprak sarma tarifi: Vişneli yaprak sarması nasıl yapılır?

    Parmak yedirten vişneli yaprak sarma tarifi: Vişneli yaprak sarması nasıl yapılır?

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.08.2024 16:05
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    Vişneli yaprak sarması tarifi lezzetiyle deneyenlerden tam puan alıyor. Yedikçe yemek isteyeceğiniz vişneli yaprak sarmanın yapımı da oldukça kolay. Peki, vişneli yaprak sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

    Parmak yedirten vişneli yaprak sarma tarifi: Vişneli yaprak sarması nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 40dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon -

    Vişneli yaprak sarma zeytinyağlı tarifler arasında yer alıyor. Hem hafif hem de lezzetli olan bu yemeği misafir sofralarına da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İşte zeytinyağlı vişneli yaprak sarması yapımı...

    MALZEMELER

    • Yarım kilo asma yaprağı
    • 2 soğan
    • 2 bardak pirinç
    • Yarım bardak zeytinyağı
    • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
    • Yarım kilo çekirdeksiz vişne
    • Yarım bardak vişne suyu
    • 1 tatlı kaşığı nane
    • 1 tatlı kaşığı şeker
    • 2 çay kaşığı yenibahar
    • 1 çay kaşığı tarçın
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • Yarım demet dereotu

    TARİF

    • Pirinci yıkayın.
    • Tencerede zeytinyağını yemeklik doğranmış soğanlarla birlikte kavurun.
    • Fıstıkları ekleyin ve karıştırın.
    • Baharatları ve fıstıkları ekleyip karıştırın.
    • Vişneleri de ekleyin.
    • Diğer tüm malzemeleri ekleyin ve iç harcı hazırlayın.
    • Yaprakların sap kısımlarını kopartın.
    • İç harcı yapraklara bölüştürerek sarın.
    • Tencereye sardığınız yaprakları dizin.
    • Üzerine vişne ve yağ dökün.
    • Suyunu da ekleyin.
    • Yarım saat kadar pişirin.

    AFİYET OLSUN!
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    vişne dolma tarifi dolma
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