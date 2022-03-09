Polis geldiğinde bile çıplaktı! Komşusunun bahçesine zorla girip masasına tuvaletini yaptı

Yerel haber istasyonu Fox 13 Tampa Bay'in bildirdiğine göre 64 yaşındaki Kenneth Clark Carlyle, bir komşusunun evinin dışındaki cam bir masaya dışkıladığı iddiasıyla yetkililer tarafından tutuklandı. Evin güvenlik kameralarını kaydettiği görüntülerde çıplak bir şekilde dolaşan adamın, bahçede bulunan cam masanın üzerine çıkarak dışkısını yaptığı anlar yakalandı. Bir polis raporuna göre bu hareket evin farklı cephelerinde bulunan iki güvenlik kamerasına da değişik açılardan yansıdı.

EV SAHİBİ POLİSİ ARADI

Bahçesinde Carlyle’i gören komşusu hiç vakit kaybetmeden polisi aradı. The Smoke Gun'ın bildirdiğine göre, memurlar suç mahalline geldikten sonra, Carlyle ile ilk olarak bahçe kapısı kapalıyken konuştular. Çıplak adamın giymeye ikna olmaması üzerine polisler Carlyle’i tutuklayarak yerel karakola götürüldü. Aralık ayında bazı suçlara karıştığı tespit edilen Carlyle, tutuklanarak yerel bir hapishaneye sevk edildi.



