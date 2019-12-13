Partnerini seks oyuncağıyla öldürdü!

Avustralya’da popüler olan çöpçatan sitesi Plenty of Fish aracılığı ile tanıştığı 24 yaşındaki Maulin Rathod’u öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki Jamie Lee Dolheguy mahkemede ön duruşmaya çıkartıldı.

İnternette tanıştığı Rathod ile mesajlaşan Dolheguy, ikilinin cinsel ilişki sırasında “köle fantezisi” başta olmak üzere birçok konuda anlaştıktan sonra buluştuklarını belirtti.

Melbourne’de yaşayan Dolheguy, 2018’in son günlerinde mesajlaştıktan sonra Hint asıllı Rathod’ı evine davet ettiğini söyledi.

Avustralyalı kadın kişilik bozukluğu sebebiyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Polis sorgusu sırasında kaydedilen ifadelerinde Dolheguy, “Eve geldiğinde onu yatak odasına çağırdım.

Boğarak nefessiz bırakma fantezisi konusunda yeni şeyler öğrenmekten dolayı mutluydu. Ona evden çıkma izni vermeyeceğimi söylediğimde, bunun kendisi için bir problem olmadığını söyledi” diye konuştu.

Daha sonra yatakta fantezi yapmak için kostüm giydiğini söyleyen genç kadın, “Ona, ‘Ellerim boğazına ne kadar yakın. Eğer boğazını böyle sıkıca sıksam ne olur? Beni engelleyecek kadar güçlü müsün’ diye sordum.