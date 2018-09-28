Pasta tarifleri - Birbirinden lezzetli, kolay ve pratik pasta tarifi

Doğumgünü, yıldönümü gibi özel günler için veya sadece canınız çektiği için yapabileceğiniz birçok pasta tarifi mevcuttur. Yaparken tamamen istediğiniz malzemeler kullanarak, nefis ve ağızlara layık bir pasta yapabilirsiniz. Bunun için sayfamızda yer alan yaş pasta tarifi, mozaik pasta tarifi, köstebek pasta tarifi, ağlayan pasta tarifi, meyveli pasta tarifi gibi en çok tercih edilen pasta tarifleri içinden istediğinizi seçebilirsiniz. Pasta tarifleri ile keyfinize göre, farklı malzemeler ile farklı sunumlarda değişik lezzetler yapmanız mümkündür. İşte pasta tarifleri ve püf noktaları... PASTA TARİFLERİ Pasta tarifleri diyince sizin aklınıza ilk gelen hangisi? Hem pratik olsun hem de lezzetli olsun, hem göze hem de damağa hitap etsin diyeceğiniz pasta tarifleri ile karşınızdayız. Çikolatalısı, meyvelisi veya görünümleri ile adeta çekim merkezi olan ve keyfinize göre değişik lezzetli pasta tarifleri vardır. İşte sizlere fikir vermesi için hazırladığımız pasta tarifleri... Yaş Pasta Tarifi Pasta tarifleri sıralamasında ilk sırayı yaş pasta tarifi alıyor. Yaş pasta tarifi içinde yer alan meyveyi siz belirleyebilir veya tamamen çıkarabilirsiniz. Böylece istediğiniz şekilde keyfinize göre bir pasta yapabilirsiniz. İşte gereken malzemeler...

Malzeme Listesi Keki için;

6 adet yumurta

4 kahve fincanı toz şeker

1/2 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı su

6 kahve fincanı un

1 çorba kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 su bardağı süt (keki ıslatmak için) Sosu için;

200 ml süt kreması

200 g sütlü kuvürter çikolata

4 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

....

600 g frambuaz (Ahududu)

1.5 su bardağı damla çikolata (4 Kişilik - 40 dakika) Hazırlanışı

Öncelikle pastamızın kekini hazırlıyoruz. Bunun için ise kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu 2- 3 kere elekten geçirelim. Çırpma kabında yumurtalarla toz şekeri mayonez kıvamına gelene kadar mikser aracılığıyla karıştıralım. Daha sonra bir tahta kaşıkla, elenmiş karışımla yumurtalı karışımı ve suyu çok çırpma işlemi yapmadan hafif hafif karıştıralım. Tabanına yapışmaması için yağlı kağıt serilmiş kalıba dökelim ve önceden ısıttığımız 160 derecede fırına koyalım. Fırında tam 40 dakika pişmesini sağlayalım. Pişirme işleminin ardından 15 dakika kadar soğuması amacıyla bekleyelim ve keki kalıptan çıkaralım. Izgara tel üzerinde yaklaşık 1 gün boyunca dinlendirelim.

Kremayı yapmaya ertesi gün başlayalım. Un, şeker, süt ve yumurta sarılarını bir tencereye alıp koyu muhallebi kıvamında pişirelim. Mikserle ara ara çırparak soğutalım. Diğer yandan süt kremasını da bir başka tencereye koyalım. Çok kaynatmadan, ısınma noktasına geldiğinde ateşten alalım. Kuvertür çikolatayı karıştırarak eritelim. Oda ısısına gelmesi için bekleyelim. Yarım saat kadar da buzdolabında bekletelim ve mikserle çırparak kıvam almasını sağlayalım. Ardından iki kremayı karıştıralım. Keki enine 3 parçaya bölelim. Kek katlarını sütle ıslatalım. Aralarına kremayı sürelim, frambuaz ve damla çikolatayı koyalım. Üç katı üst üste yerleştirelim. En üstünü krema ile kaplayalım. En az 3-4 saat dinlendirelim. İsterseniz şeker hamuruyla dış kısmını kaplayıp harika bir görünüm elde edebilirsiniz. YAŞ PASTA TARİFLERİ PASTA TARİFLERİ Köstebek Pasta Tarifi Sırada evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz ağızlara layık bir pasta tarifi var: Köstebek Pasta. Köstebek pasta yapımı için gerekli malzemeleri şunlar; 4 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 dolu yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

6 adet kekin içine dizilmek üzere muz.

Krema yapmak için ise 1 litre süt, 2 yemek kaşığı margarin, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya gerekiyor. Öncelikle fırını 170 dereceye ayarladıktan sonra ısınmaya bırakıyoruz. Şeker ile yumurtayı bir kaba koyup beyaz olarak köpürene kadar kadar karıştırdıktan sonra içine süt ve sıvıyağı katıp birazcık daha karıştırıyoruz. Karıştırma işleminden sonra sonra fırına girecek olan tepsiyi yağlayıp hazırladığımız karışımı fırına koyuyoruz. 45-50 dakika kadar piştikten sonra bir kürdanla veya bir çatalla pişip pişmediğini kontrl etmek gerekir. Eğer piştiyse keki soğumaya alalım. Şimdi de sıra kremada. Süt, un, margarin ve nişastayı bir tencerede pişireceğiz. Katı bir hale gelince ocağın altını kapatın. Vanilyayı da bu katı kremaya ekleyip arada karıştırarak kremanın da soğumasını bekleyelim. Kekin ortasını 1 cm kadar içe doğru kaşıkla oyun. Oyduğumuzda çıkan küçük kek kırıntılarını daha sonra köstebek pastanın üzerinde kullanabiliriz. Kremanın üçte birini oyduğumuz kekin üzerine yayacağız. Muzlarımızı da kremalı kekin üzerine dizelim ve geriye kalan kremayı muzların üzerine döküp yayın.

Pastanın orta kısmını biraz şişkin, kubbe gibi yapmaya özen gösterirseniz hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz. Oyarken çıkardığımız kek parçalarını robottan geçirerek ufaltalım. Ufalmış bu parçaları pastanın üzerini kaplayacak şekilde serpiştirelim. Artık köstebek pastanız hazır demektir. Köstebek pastayı en iyi şekilde servis etmek için bir gece dolapta bekletmek gerekir. O kadar uzun süre dayanamam diyorsanız 1-2 saat sonra yiyebilirsiniz. Ağlayan Pasta Tarifi

İşte karşınızda ağlayan pasta tarifi. Favori pastalar arasında yer alan ağlayan pasta, adını, akışkan çikolata sosundan alıyor. Misafirlerinize pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ağlayan pasta tarifi videosu ile birlikte haberimizde. Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı süt

1,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya Keki ıslatmak için:

1,5 su bardağı soğuk süt Kreması için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt Sosu için:

2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı kakao

200 gram bitter çikolata

Yapılışı:

Derin bir kaba aldığınız yumurta, toz şeker ve sütü çırpın. Elenmiş kakao, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kalıba aktardığınız kek karışımını, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından çıkartıp 15 dakika dinlendirdiğiniz keki 1,5 su bardağı sütle ıslatıp üzerini düzeltin. Çırpılmış krem şantiyi ekleyip soğumaya bırakın. Dilimlediğiniz keki önceden hazırlayıp soğuttuğunuz çikolata sosla servis edin. Çölyak Hastalarının Rahatlıkla Yiyebileceği Glutensiz 15 Tarif Mozaik Pasta Tarifi Malzemeler 1 paket petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı katı yağ

1 su bardağı ceviz veya fındık Hazırlanışı

Çikolata sosunun yapımı: Mozaik pastaya ilk olarak çikolata sosunu yapmakla başlıyoruz. Bunun için geniş bir tavaya, 125 gram tereyağını (veya margarin) alın ve eritin. Daha sonra içine 1 su bardağı sütü ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ilave edin ve harcı kaynayana kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısarak içine 3 yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin. Son olarak için 100 gram bitter çikolatayı da parçalar halinde ilave edip karıştırın ve hemen ocaktan alın. Çikolata parçalarının içinde kendiliğinden erimesini bekleyin. Pişirdiğiniz çikolata sosunu ılımaya bırakın ve arada bir karıştırın.