Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

Fransız mutfağının en bilinen tatlılarından olan ekler bizim mutfağımızda da sıklıkla tüketiliyor. Ancak genelde yapmak yerine almayı tercih ediyoruz. Gelin bu basit tarife mutfağınızda yer verin çünkü eminiz ustalarına taş çıkartacaksınız. Sizin için püf noktalarını da detaylıca öğrendik.
1/2 su bardağı su
1/2 su bardağı tam yağlı süt
8 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
1 çay kaşığı toz şeker
1/4 çay kaşığı tuz
1 su bardağı çok amaçlı un
4 büyük yumurta
2 su bardağı tam yağlı süt
2 çay kaşığı vanilya özütü
3/4 su bardağı toz şeker
1/4 su bardağı mısır nişastası
1 tutam tuz
4 büyük yumurta sarısı
4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı oda sıcaklığında
340 gram yarı tatlı çikolata parçaları
¾ fincan krem şanti
Bir tutam tuz
2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
Fırını 200 derecede ısıtın.
HAMURUNU YAPMAK İÇİN: Orta boy bir tencerede 1/2 su bardağı su, 1/2 su bardağı süt, 8 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı şeker ve 1/4 çay kaşığı tuzu karıştırın. Orta ateşte kaynatın, ardından ocaktan alın ve 1 su bardağı unu bir kerede tahta kaşıkla karıştırın.
Orta ateşte yaklaşık 1 ila 2 dakika sürekli karıştırarak (ekstra nemi serbest bırakmak ve un kısmen pişirmek için) hamur pürüzsüz bir top haline gelene kadar karıştırın.
Büyük bir karıştırma kabına aktarın ve karışımı hafifçe soğutmak için elektrikli el mikseri kullanarak orta hızda 1 dakika çırpın. Her seferinde 1 tane olmak üzere 4 yumurta ekleyin, her yumurtanın eklemeler arasında tamamen birleşmesine izin verin. Hamur pürüzsüz olana ve çekildiğinde kalın bir şerit oluşturana kadar çırpın.
Ekler hamurunu sıkma torbasına alın ve tepsiye ekler boyutlarında sıkın. 10 dakika pişirin fırının ısısını 165 dereceye düşürün 30 dakika altın rengi olana dek pişirin. Pişince tel rafa aktarın.
PASTA KREMASINI YAPMAK İÇİN: Orta boy bir tencerede 2 bardak süt, vanilyayı kaynatın. Ayrı büyük bir kapta 3/4 su bardağı şeker, 1/4 su bardağı mısır nişastası ve bir tutam tuzu çırpın. 4 yumurta sarısı ekleyin ve pürüzsüz, kremsi bir doku oluşana dek çırpın. Sürekli çırparken, tamamı karışana kadar sabit bir akışta sıcak sütü ekleyin. Karışımı tencereye geri dökün ve sürekli çırparak kaynatın, ardından karışım kıvamlı ve puding kıvamına gelene kadar 30 saniye daha çırpın. Pasta kremasını orta boy bir kaseye aktarın. Tereyağını parçalara ayırın ve tamamen karışana kadar kremayı hızla çırpın. Doğrudan kremanın yüzeyini streç filmle kaplayın. Hafifçe soğumaya bırakın ve 30 dakika buzdolabında soğumaya bırakın. Soğutulmuş her hamurun altından 2-3 delik açın. Kremayı içeriye sıkın.
ÇİKOLATA SOSU İÇİN: Çikolata parçalarını büyük, mikrodalgaya uygun bir kaseye koyun. Krema ve tuzu ayrı bir kapta mikrodalga fırın veya bir tencerede ısıtın. Krema kaynamaya başladığında hemen çikolata parçalarının üzerine dökün. Çikolata parçalarını tamamen eriyene ve parlak olana kadar karıştırın. Eklerlerin üzerine çikolata sosunu gezdirin. Afiyet olsun...
Tereyağınızın mutlaka oda ısısında olmasına dikkat edin. Hamura pürüzsüz bir şekilde karışması güzel bir hamur elde etmenizi sağlayacaktır.
Doğru pişirme sıcaklığını elde etmek başarının anahtarıdır. Önce yüksek ısıya getirmek hamurun kabarmasını ve krema için boşluk oluşmasını sağlar.
Çikolatanızı ısıya dayanıklı bir kapta da eritebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum