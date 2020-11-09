Pastane usulü ekler tarifi! Ustalarının sakladığı püf noktaları ile...

HAMURUNU YAPMAK İÇİN: Orta boy bir tencerede 1/2 su bardağı su, 1/2 su bardağı süt, 8 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı şeker ve 1/4 çay kaşığı tuzu karıştırın. Orta ateşte kaynatın, ardından ocaktan alın ve 1 su bardağı unu bir kerede tahta kaşıkla karıştırın.

Fransız mutfağının en bilinen tatlılarından olan ekler bizim mutfağımızda da sıklıkla tüketiliyor. Ancak genelde yapmak yerine almayı tercih ediyoruz. Gelin bu basit tarife mutfağınızda yer verin çünkü eminiz ustalarına taş çıkartacaksınız. Sizin için püf noktalarını da detaylıca öğrendik.

Orta ateşte yaklaşık 1 ila 2 dakika sürekli karıştırarak (ekstra nemi serbest bırakmak ve un kısmen pişirmek için) hamur pürüzsüz bir top haline gelene kadar karıştırın.

Büyük bir karıştırma kabına aktarın ve karışımı hafifçe soğutmak için elektrikli el mikseri kullanarak orta hızda 1 dakika çırpın. Her seferinde 1 tane olmak üzere 4 yumurta ekleyin, her yumurtanın eklemeler arasında tamamen birleşmesine izin verin. Hamur pürüzsüz olana ve çekildiğinde kalın bir şerit oluşturana kadar çırpın.

Ekler hamurunu sıkma torbasına alın ve tepsiye ekler boyutlarında sıkın. 10 dakika pişirin fırının ısısını 165 dereceye düşürün 30 dakika altın rengi olana dek pişirin. Pişince tel rafa aktarın.

PASTA KREMASINI YAPMAK İÇİN: Orta boy bir tencerede 2 bardak süt, vanilyayı kaynatın. Ayrı büyük bir kapta 3/4 su bardağı şeker, 1/4 su bardağı mısır nişastası ve bir tutam tuzu çırpın. 4 yumurta sarısı ekleyin ve pürüzsüz, kremsi bir doku oluşana dek çırpın. Sürekli çırparken, tamamı karışana kadar sabit bir akışta sıcak sütü ekleyin. Karışımı tencereye geri dökün ve sürekli çırparak kaynatın, ardından karışım kıvamlı ve puding kıvamına gelene kadar 30 saniye daha çırpın. Pasta kremasını orta boy bir kaseye aktarın. Tereyağını parçalara ayırın ve tamamen karışana kadar kremayı hızla çırpın. Doğrudan kremanın yüzeyini streç filmle kaplayın. Hafifçe soğumaya bırakın ve 30 dakika buzdolabında soğumaya bırakın. Soğutulmuş her hamurun altından 2-3 delik açın. Kremayı içeriye sıkın.