Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi! Tuzlu kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Çay ve kahvenin yanında harika gidecek tuzlu kurabiye tarifimiz var. Misafir sofralarında da servis edebileceğiniz bu kurabiyenin tarifini isteyecekler! 20 dakikada pişen bu lezzet 50 dakikada hazır oluyor. İşte kıtır kıtır kurabiye tarifi...

MALZEMELER 125 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 yumurta akı

2, 5 (iki buçuk)su bardağı un

Üzerine;

1 yumurta sarısı

1 kaşık susam

1 kaşık çörek otu

TARİF Derin bir kaba oda sıcaklığında erimiş tereyağı ve diğer malzemeleri karıştırarak orta yumuşaklıkta bir hamur yapın.

İstediğiniz şekli verin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam ile çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun...



