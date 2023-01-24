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  4. Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi! Tuzlu kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi! Tuzlu kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

24.01.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastanede satılan tuzlu kurabiyelere bayılıyor, sıra evde yapmaya gelince bir türlü istediğiniz gibi olmuyorsa tarifte veya malzemelerde sorun olabilir. İçerikte yer alan tuzlu kurabiye tarifi sayesinde pişirdiğiniz kurabiye pastanedekilerin aynısı olacak. İşte kıtır kıtır kurabiye tarifi...

Pastanedekinin aynısı: Kıtır kıtır kurabiye tarifi! Tuzlu kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 5
Hazırlık Süresi 50dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Çay ve kahvenin yanında harika gidecek tuzlu kurabiye tarifimiz var. Misafir sofralarında da servis edebileceğiniz bu kurabiyenin tarifini isteyecekler! 20 dakikada pişen bu lezzet 50 dakikada hazır oluyor. İşte kıtır kıtır kurabiye tarifi...

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 yumurta akı
  • 2, 5 (iki buçuk)su bardağı un
  • Üzerine;
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 kaşık susam
  • 1 kaşık çörek otu

TARİF

  • Derin bir kaba oda sıcaklığında erimiş tereyağı ve diğer malzemeleri karıştırarak orta yumuşaklıkta bir hamur yapın.
  • İstediğiniz şekli verin.
  • Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam ile çörek otu serpin.
  • Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
  • Afiyet olsun...


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