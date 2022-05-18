Pastaneden aldığınızdan daha lezzetli olacak! Leziz Supangle tarifi

Supangle yoğun çikolata tadına rağmen hafif bir tatlı olmasıyla hem tatlı ihtiyacını çok güzel bir şekilde karşılıyor hem de midede yanmaya, ağırlığa neden olmuyor. Bu sebeple her yaştan kişinin severek tükettiği supangle sıklıkla yapılıyor. Ancak evde yapılan supanglelerin kıvamını tutturmak zor olabiliyor ve supanglenin üzeri kabuk bağlayabiliyor. Bu da kötü bir tada ve görünüme sebep oluyor. Pastanelerde yediğiniz leziz supangleyi evde de kolayca yapabilirsiniz.

PASTANE SUPANGLESİ YAPILIŞI

MALZEMELER

3 su bardağı süt

1 paket sıvı krema

Yarım su bardağı nişasta

1 paket 25 gramlık kakao

1 tatlı kaşığı nescafe

Yarım su bardağı toz şeker

Ocaktan alındıktan sonra;

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket kare bitter ya da sütlü çikolata

1/4 (çeyrek) su bardağı soğuk su

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Ocaktan alındıktan sonra konacak malzemeler hariç diğer malzemeler

bir tencereye alın ve koyulaşıp kıvam alana dek pişirin.

Kıvam alan supangleyi ocaktan alıp içerisine diğer kalan malzemeleri ekleyin ve güzelce çırpıcıyla pürüzsüz kıvama gelene dek çırpın.

Kuplara bölüp oda sıcaklığına gelince buzdolabına alarak soğumaya bırakın.

AFİYET OLSUN!



