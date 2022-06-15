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Pastaneden alınandan farkı yok! Kıyır kıyır bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

15.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastaneden alınan tuzlu kurabiyelerin tadını oldukça seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor. Tuzlu kurabiye çay saatinde yiyeceğiniz en lezzetli atıştırmalıklardan olacak. Üstelik bu tarif çok uzun süre bayatlamıyor. Özellikle yoğun biriyseniz tuzlu kurabiye tarifini yapmanız uzun süre süre atıştırmalıklarla uğraşmanızı engelleyecek. Kıyır kıyır olan bu lezzeti kesinlikle denemelisiniz.

Pastaneden alınandan farkı yok! Kıyır kıyır bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi

Pastanelerden alınan kuru pastalarının lezzetinin bir farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun nedeni tuzlu kurabiyelerin içerisine koydukları sirke. Asla aklınıza gelmeyecek olan sirke tuzlu kurabiyelerin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Evde yapacağınız tuzlu kurabiyenin tarifi oldukça basit ve lezzetli. Hem siz hem de sevdikleriniz için bu lezzetli tarifi yapmanız gerekiyor.

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

  • 3 – 4 su bardağı un
  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1,5 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için

  • 1 adet yumurta beyazı
  • 50 gram çörek otu

Yapılışı

  • Oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını bir kabın içerisine alın. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet yumurta ilave ederek elinizle karıştırın.
  • Bu karışımın içerisine 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket kabartma tozu ilave ederek karıştırmaya devam edin.
  • Ardından 3 su bardağı kadar unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve ince bir rulo olacak şekilde uzatın. Bıçak yardımıyla 4 parmak genişliğinde kesin.
  • Üzerine yumurta beyazı ve çörek otu serperek fırın tepsisine dizin.
  • 180 derecelik fırında, üzeri kızarana kadar 10-12 dakika kadar pişirin ve fırından alıp soğumaya bırakın.

AFİYET OLSUN!


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