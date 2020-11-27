YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Patates cipsinin tahtını sallayacak! Ünlü şef sırrını açıkladı

Patates cipsinin tahtını sallayacak! Ünlü şef sırrını açıkladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 27.11.2020 08:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Patates cipsinin tahtını sallayacak! Ünlü şef sırrını açıkladı

Sosyal medyada profesyonellerin yemek yapma sırlarını paylaşarak hatırı sayılır bir takipçi kitlesine ulaşan Poppy O'Toole, bu sefer patates cipsinin tahtını sallayacak bir tarifle takipçilerinin karşısına çıktı.

Poppy O'Toole, koronavirüs tedbirlerinin en sıkı olduğu dönemde sosyal medya hesabından profesyonel mutfak sırlarını paylaşmaya başladı. Kendisi de ünlü bir şef olan Poppy O'Toole’ü TikTok’tan 300 bine yakın kişi takip ediyor.

Sosyal medyanın en iyi şeflerinden biri olarak adlandırılan Poppy O'Toole, 7’den 70’e herkesin sevdiği patates cipsine rakip olacak bir tarifle hayranlarının karşısına çıktı.

MÜKEMMEL PATATES KIZARTMASININ PÜF NOKTALARI

Poppy O'Toole tarafından paylaşılan ve oldukça basit olan gevrek patates kızartması tarifi ile misafirlerinize hava atacaksınız.

Usta şef bu tarif için kırmızı patates olarak da bilinen tatlı patatesi tercih ediyor. Bir tencereye su doldurun, üzerine bol miktarda tuz dökün ve kaynamaya bırakın. Patatesleri kalın dilim halinde soyun. Kaynama noktasına gelen tencerenin içine patatesleri bırakın. Patatesleri bir miktar haşladıktan sonra süzün. Süzgece aldığınız patateslerin üzerini temiz bir bezle örtün. Bu işlem patateslere kabarık bir soku verirken dışının çıtır çıtır gevrek olmasını sağlıyor.

Bir sonraki adımda Poppy patatesleri 140 derecelik yağda kızartmaya başlıyor. Hafifçe kahverengileşene kadar pişmesini bekliyor.

Servis tabağına almadan önce sıcağa karşı dayanıklı bir süzgeçte patateslerin iyice yağlarının süzülmesi için bekletin. Bu işlem ise patateslerin altın rengini alarak inanılmaz şekilde gevrek olmalarını sağlayacak.

Afiyet olsun!

Arayıpta bulamadığınız tarifler! MasterChef yapılan yemeklerArayıpta bulamadığınız tarifler! MasterChef yapılan yemekler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Çaya limon sıkarak içmek faydalı mı?Çaya limon sıkarak içmek faydalı mı?
Kış sofralarına yakışacak bir tatlı: Helvalı muhallebiKış sofralarına yakışacak bir tatlı: Helvalı muhallebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Çaya limon sıkarak içmek faydalı mı?

Çaya limon sıkarak içmek faydalı mı?

MasterChef'te yapıldı! İşte soğan dolması tarifi

MasterChef'te yapıldı! İşte soğan dolması tarifi

Dikkat! Pişirdiğiniz yumurtanın tarihi geçtiyse...

Dikkat! Pişirdiğiniz yumurtanın tarihi geçtiyse...

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

Türkiye'de tek bir ilde yapılıyor! Sadece sabahları yenebiliyor

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Kanser riskini azaltan şifa kaynağı: Maden suyunun faydaları nelerdir?

Günde bir tane içen şifa buluyor! Onkoloji uzmanı açıkladı

Çaya limon sıkarak içmek faydalı mı?

Çaya limon sıkarak içmek faydalı mı?

Dikkat! Pişirdiğiniz yumurtanın tarihi geçtiyse...

Dikkat! Pişirdiğiniz yumurtanın tarihi geçtiyse...

Koronavirüs sonrası herkes bu çorbanın peşinde! İçen şifa buluyor

Koronavirüs sonrası herkes bu çorbanın peşinde!

Kütür kütür, erimeyen bir turşu için bu 10 kurala dikkat

Kütür kütür, erimeyen bir turşu için bu 10 kurala dikkat

Biber, tuz ve limon! Mucize bir tedavi için...

Biber, tuz ve limon! Mucize bir tedavi için...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.