Patates cipsinin tahtını sallayacak! Ünlü şef sırrını açıkladı

Poppy O'Toole, koronavirüs tedbirlerinin en sıkı olduğu dönemde sosyal medya hesabından profesyonel mutfak sırlarını paylaşmaya başladı. Kendisi de ünlü bir şef olan Poppy O'Toole’ü TikTok’tan 300 bine yakın kişi takip ediyor.

Sosyal medyanın en iyi şeflerinden biri olarak adlandırılan Poppy O'Toole, 7’den 70’e herkesin sevdiği patates cipsine rakip olacak bir tarifle hayranlarının karşısına çıktı.

MÜKEMMEL PATATES KIZARTMASININ PÜF NOKTALARI

Poppy O'Toole tarafından paylaşılan ve oldukça basit olan gevrek patates kızartması tarifi ile misafirlerinize hava atacaksınız.

Usta şef bu tarif için kırmızı patates olarak da bilinen tatlı patatesi tercih ediyor. Bir tencereye su doldurun, üzerine bol miktarda tuz dökün ve kaynamaya bırakın. Patatesleri kalın dilim halinde soyun. Kaynama noktasına gelen tencerenin içine patatesleri bırakın. Patatesleri bir miktar haşladıktan sonra süzün. Süzgece aldığınız patateslerin üzerini temiz bir bezle örtün. Bu işlem patateslere kabarık bir soku verirken dışının çıtır çıtır gevrek olmasını sağlıyor.