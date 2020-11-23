Arayıpta bulamadığınız tarifler! MasterChef yapılan yemekler

MasterChef Türkiye ekran macerasına reyting listelerinin üst sıralarında devam ediyor. MasterChef, son olarak bir yarışmacının diskalifiye olmasıyla gündem oldu. Birbirinden başarılı üç şefin verdiği tarifler önce yarışmada sonrasında ise meraklıları tarafından evlerde deneniyor. MasterChef Türkiye’de yapılan yemekler herkes tarafından çok merak ediliyor. MasterChef yapılan yemekler enfes görünümleri ile ağızları sulandırıyor.
MasterChef tarifleri önce usta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna’nın elinden çıkıyor. Dünya mutfaklarının en farklı örneklerinden yerel yemeklere birbirinden başarılı tarifler yarışmada karşımıza çıkıyor. MasterChef yapılan yemekler tüm Türkiye’nin radarına giriyor. İşte bu sezon en dikkat çeken görüntüleriyle ağızları sulandıran Masterchef yapılan yemekler...
Soğan küçük küpler halinde yemeklik doğranır ve ezilen sarımsaklar ince ince kıyılır. Kabukları soyulan domatesler küp küp kesilir. Deniz ürünleri dikkatli bir şekilde ayıklandıktan sonra bol suda yıkanır. Deniz mahsüllerinin fazla suyu bir kağıt havlu yardımıyla kurulanır. Sebze suyu kısık ateşte kaynatılır. Zeytinyağının yarısı tabanı kalın ve geniş bir tavanın içine dökülür, kızması beklenir. Soğan ve sarımsaklar sotelenir. Pirinçler bol suda yıkanır ve süzüldükten sonra tavaya alınır. Ardından üzerine küp küp doğranan domatesler eklenir ve karıştırılarak kavrulur. Kırmızı şarap ve safran yüksek ateşte çektirilir. Kırmızı şarap ve safran karışımına sıcak sebze suyunun yarısı eklenir ve tuz ile karabiber eklenerek kısık ateşte pişmeye bırakılır. Başka bir tavada kalan zeytinyağı kızdırıldıktan sonra tüm deniz ürünleri eklenir ve yüksek ateşte sotelenir. Pilav tenceresine alınan deniz ürünlerinin bezelye ve kalan sebze suyu eklenir. Tüm malzemeler kısık ateşte suyu çekene kadar pişirilir. Suyu çekilen paella üzerine maydanoz kıyılarak servis edilir.
1 orta boy bütün tavuk
1 çay kaşığı tuz
4 su bardağı un
1 yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
Saçaklı mantı yemeği Trakya ve Rumeli mutfağında sık rastlanan fırınlanmış yufkadan hazırlanan papara yemeğiyle temelde benzer özellikler gösterir. Erişte mantısı, erişte paparası, kesme paparası, cıngıllı mantı olarak da isimlendirilen saçaklı mantı nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor.
Saçaklı mantı yapımı için ilk adımda hamur hazırlanır. Un,yumurta, tuz ve su ile yumuşak bir hamur tutulur. Hamurun kıvamına gelmesi için 1 saat dinlendirilir. Hamurun dinlendiği süre içerisinde tavuk haşlanır. Haşlanan tavuk didiklenerek bir köşede bekletilir.
Dinlenmiş hamurdan 3-4 beze ayrılır. Her bir beze açılarak erişte gibi uzun şeritler halinde kesilir ve yağlanmış tepsiye bırakılır. Hamurdan oluşturulan şeritler 3-4 kat olacak şekilde dizilirken araları mutlaka yağlanır. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirilir ve soğumaya bırakılır.
Pişirilen hamur şeritleri tepsiye yayılır. Ardından üzerine didiklenmiş tavuk etleri konulur. Karabiberi eklenen saçaklı mantıya yavaş yavaş tavuk suyu eklenerek pişirilir. Saçaklı mantı yapımının püf noktaları arasında ise tavuk suyunun tamamen çekene kadar pişirilmesi yer alır.
1 litre süt
Yarım tatlı kaşığı peynir mayası
1 su bardağı irmik
3 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
Höşmerim tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanında tatlının orijinal lezzetine erişmek isteyenler höşmerim tatlısında hangi peynir kullanılır sorusuna cevap arıyor. Höşmerim tatlısı yapımında peynir aslında ustaca bir teknikle evde yapılır. Süt ve peynir mayası sayesinde tuzsuz bir peynir oluşturulur.
Höşmerim tatlısı yapımı için ilk adımda toz şeker ve irmik bir kapta harmanlanır. Bu karışıma yumurta eklenir ve ocağın üzerine alınır. Başka bir tencerede ılık sütün içerisine peynir mayası eklenir ve kapağı kapatılarak 10-15 dakika bekletilir. Son adımda tatlı karışımı ve evde yapılan peynir karıştırılır. Kısık ateşte tatlı kaynatılmaya başlanır ve dibinin tutmamasının için tahta kaşıkla sürekli karıştırılır. Kıvama gelen tatlı tercihe bağlı olarak tarçın ya da Hindistan cevizi ile servis edilir.
Beyoğlu çikolatasının yapımı oldukça pratik ve basittir. Yalnızca birkaç dakika içinde eve rahatlıkla Beyoğlu çikolatası yapılabilir. İstenilen miktara göre çikolatanın yapımında kullanılcak malzemeler arttırılabilir. İlk adımda bitter, sütlü ya da beyaz çikolatadan birine karar verilir ve benmari üsulü eritilir. İsteğe bağlı olarak bitter ve sütlü çikolatanın karıştırılması da mümkündür. Eriyen çikolatalara fındık, fıstık, kuru üzüm eklenerek kabın içinde karıştırılır. Oda sıcaklığına gelebilmesi için bir süre soğumaya alınır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsinin üzerine istenilen ebatlarda çikolata karışımı dökülür. Son adımda ise katılaşıncaya kadar ise buzdolabında bekletilir.
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