Milk Bar kurabiyesi hamurunu önceden hazırlamak da mümkün. Hazırladığınız hamur toplarını hava almayan bir kapta dondurucuda 3 aya kadar saklayabilirsiniz. Böylece canınız tatlı istediğinde hamuru önceden çözdürüp veya uygun pişirme koşullarını ayarlayarak kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz.
Ilık servis edildiğinde çikolatanın yumuşak dokusu ve helvanın kendine özgü aromasıyla öne çıkan Milk Bar kurabiyesi, yanında bir bardak soğuk sütle birlikte tüketilebilir.
MİLK BAR KURABİYESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
- Milk Bar kurabiyesinin kıvamını tutturmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir
- Tahini kullanmadan önce iyice karıştırın. Böylece daha homojen bir kıvam elde edebilirsiniz
- Tereyağını kavururken rengini ve kokusunu takip edin. Fazla pişirmek yanmasına neden olabilir
- Unlu karışımı hamura ekledikten sonra mikser kullanmayın. Spatula ile nazikçe karıştırmak kurabiyelerin daha yumuşak olmasını sağlar
- Kurabiye hamurunu pişirmeden önce mutlaka soğutun
- Kurabiyeler fırından çıktığında orta kısımlarının yumuşak görünmesi normaldir. Tepside bekledikçe kıvamları oturacaktır.
- Kurabiyeler fırında genişleyeceği için tepsiye çok fazla hamur yerleştirmeyin
AFİYET OLSUN!
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