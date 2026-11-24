Milk Bar kurabiyesi hamurunu önceden hazırlamak da mümkün. Hazırladığınız hamur toplarını hava almayan bir kapta dondurucuda 3 aya kadar saklayabilirsiniz. Böylece canınız tatlı istediğinde hamuru önceden çözdürüp veya uygun pişirme koşullarını ayarlayarak kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz.

Ilık servis edildiğinde çikolatanın yumuşak dokusu ve helvanın kendine özgü aromasıyla öne çıkan Milk Bar kurabiyesi, yanında bir bardak soğuk sütle birlikte tüketilebilir.

MALZEMELER KURABİYE HAMURU İÇİN:

225 gram tuzsuz tereyağı

2-4 yemek kaşığı krema

80 gram tahin

280 gram un

2 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı karbonat

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

200 gram esmer şeker

100 gram toz şeker

2 adet yumurta

2 tatlı kaşığı vanilya özütü

200 gram yüzde 70 kakaolu bitter çikolata

110 gram sade helva

ÜZERİ İÇİN:

Birkaç parça bitter çikolata

Birkaç parça sade helva

Deniz tuzu

TARİF Tereyağını kavurun: Tereyağını küçük parçalara ayırarak bir tencereye alın. Orta ateşte yaklaşık 10 dakika boyunca köpürüp altın sarısı bir renk alana ve fındıksı bir koku yaymaya başlayana kadar pişirin. Tereyağının yanmaması için son aşamada dikkatli olun.

Tahinli karışımı hazırlayın: Ocaktan aldığınız tereyağını tartın. Karışımın toplam ağırlığı 225 grama ulaşana kadar krema ekleyin. Ardından tahini ilave ederek iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı buzdolabında 30 dakika, dondurucuda ise yaklaşık 15 dakika bekleterek hafifçe katılaşmasını sağlayın.

Kuru malzemeleri karıştırın: Fırını 190 dereceye (fanlı fırında 170 derece) ayarlayarak önceden ısıtın. Fırın tepsilerine pişirme kâğıdı serin. Un, mısır nişastası, karbonat, kabartma tozu ve tuzu bir kapta eleyerek karıştırın.

Kurabiye hamurunu hazırlayın: Soğuyan tereyağı ve tahin karışımını esmer şeker ve toz şekerle birlikte mikserde 3-4 dakika çırpın. Karışım açık renkli ve kabarık bir kıvam aldığında yumurtaları teker teker ekleyin. Her yumurtadan sonra iyice çırpın. Son olarak vanilyayı ilave edin.

Çikolata ve helvayı ekleyin: Mikseri kapattıktan sonra elediğiniz unlu karışımı spatula yardımıyla hamura yedirin. Bu aşamada fazla karıştırmamaya dikkat edin. Ardından küçük ve büyük parçalar halinde doğradığınız bitter çikolataları ve helvayı hamura ekleyin.

Hamuru dinlendirin: Hazırladığınız hamurdan yaklaşık 75 gramlık parçalar alarak yuvarlayın. Bu şekilde yaklaşık 24 adet kurabiye elde edebilirsiniz. Hamur toplarını buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

Kurabiyeleri pişirin: Kurabiyeleri, aralarında geniş boşluklar bırakarak fırın tepsisine yerleştirin. Pişerken oldukça yayılacakları için her tepsiye en fazla 6 adet kurabiye koymanız önerilir. Önceden ısıtılmış fırında 12-14 dakika pişirin. Kenarları altın sarısı renge dönerken orta kısımlarının yumuşak kalmasına dikkat edin.

Son dokunuşları yapın: Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine ekstra çikolata ve helva parçaları yerleştirin. Bir miktar deniz tuzu serpin. Tepside yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

MİLK BAR KURABİYESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Milk Bar kurabiyesinin kıvamını tutturmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir

Tahini kullanmadan önce iyice karıştırın. Böylece daha homojen bir kıvam elde edebilirsiniz

Tereyağını kavururken rengini ve kokusunu takip edin. Fazla pişirmek yanmasına neden olabilir

Unlu karışımı hamura ekledikten sonra mikser kullanmayın. Spatula ile nazikçe karıştırmak kurabiyelerin daha yumuşak olmasını sağlar

Kurabiye hamurunu pişirmeden önce mutlaka soğutun

Kurabiyeler fırından çıktığında orta kısımlarının yumuşak görünmesi normaldir. Tepside bekledikçe kıvamları oturacaktır.

Kurabiyeler fırında genişleyeceği için tepsiye çok fazla hamur yerleştirmeyin

AFİYET OLSUN!