Patatesli Karnıyarık nasıl yapılır? Patatesli Karnıyarık tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Akşam yemeklerine ne yapsam diye düşünüyorsanız, artık düşünmeye son verebilirsiniz. Çünkü patatesli karnıyarık tarifi hem göze hem de mideye hitap eden bir tariftir. Karnıyarık sevenler muhakkak patatesli karnıyarık tarifini de sevecektir. Peki tadı damağınızda kalacak patatesli karnıyarık tarifine geçebiliriz.

PATATESLİ KARNIYARIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

250 gram kıyma

5 adet patates ( ortadan ikiye ayırdığımızda 10 adet elde ediyoruz)

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ(kıymanız yağlıysa bu ölçü yeterli olacaktır)

2 adet büyük boy soğan

2-3 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

2 adet domates (üzerini süslemek için)

Sosu için de;

5 su bardağı sıcak su veya domates ve biber salçası tercih edebilirsiniz.

PATATESLİ KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

İlk önce soğanları doğrayıp ocağa alıyoruz. Üzerlerine sıvı yağı ekleyip güzelce kavuruyoruz. Renginin değişmesini beklemeden kıymamızı ilave ediyoruz ve biraz kavurup salçalarımızı ve baharatlarımızı da ekliyoruz. Daha sonra biberimizi ekleyip 5 dk kadar kavuruyoruz ve ocağımızı kapatıyoruz. Yaklaşık olarak 10 dakika kadar bekliyoruz bu işlemimizin bitmesini.

Daha sonra patatesleri soyup ikiye ayırıyoruz ve patateslerin içini bir tatlı kaşığı yardımıyla oyuyoruz. Tepsimize patateslerimizi dizip üzerine kıymalı harcımızdan ekliyoruz. 1. 5 su bardağı sıcak suda biber ve domates salçasını eritiyoruz, tuz ekliyoruz. İsteğe bağlı baharat ve biraz daha yağ ekleyebiliriz. Hazırladığımız sosu patateslerimizin üzerinde gezdiriyoruz. En son ki işlem olarak da domateslerimizi doğrayıp üzerine bırakıyoruz. 250 derece fırında ilk basta folyoyla 20 dakika pişiriyoruz, daha sonra folyoyu çıkartıp 15 dk da bu şekilde üzerinin kızarmasını bekliyoruz. Patatesli karnıyarığı servis edebilirsiniz...

