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Patatesli yumurta tarifi: Patatesli yumurta nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.11.2024 22:50
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Birçok kahvaltı sofrasının vazgeçilmez bir parçası, özellikle Pazar sabahları verilen geç kahvaltı ziyafetlerinin olmazsa olmazı patatesli yumurta tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Üstelik yapımı son derece kolay.

Patatesli yumurta tarifi: Patatesli yumurta nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 2
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 250kal

Patatesli yumurta tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz. Daha fazla kişi için hazırlayacaksanız malzemeleri kişi sayınıza göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 3 kaşık zeytinyağı
  • 3 patates
  • 2 yumurta
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım demet maydanoz

TARİF

  • Patatesleri küp şekliden doğrayın.
  • Geniş tavada yağı kızdırın.
  • Patatesleri ekleyin.
  • Birkaç kez karıştırın ve 15 dakika kapalı kapak altında pişirin.
  • Kapağını açıp karıştırarak pişirmeye devam edin.
  • Üzerine baharatları ekleyip karıştırın.
  • Yumurtaları bir kaseye kırıp çırpın.
  • Çırpılan yumurtaları patateslere ekleyin ve karıştırarak 1 dakika kadar pişirin.
  • Diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın.
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Anahtar Kelimeler:
yumurta patates tarif
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