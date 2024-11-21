Patatesli yumurta tarifi: Patatesli yumurta nasıl yapılır?

Patatesli yumurta tarifini siz de aşağıdaki malzemeleri kullanarak kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz. Daha fazla kişi için hazırlayacaksanız malzemeleri kişi sayınıza göre artırabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 3 kaşık zeytinyağı

3 patates

2 yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz