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Patatesten kek olur mu demeyin! Patatesli kek tarifi

16.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kek formunda olan tuzlu bir şeyler arıyorsanız bu tarif tam size göre! Ansızın gelen misafirlere yapılacak pratik tarifler denilince akla kek geliyor. Bu kek tarifi ise patatesle yapılıyor. Patatesli kek nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Patatesten kek olur mu demeyin! Patatesli kek tarifi

Patatesin her çeşidi ayrı lezzetli oluyor. En lezzetli olan patatesli tarifler arasında ise patatesli kek yer alıyor. Börek tadında olan bu pratik tarif hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak bir lezzet sunuyor. Patatesli kekinizi ikram ettiğiniz herkes bu nefis lezzetin tarifini isteyecek.

PATATESLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 3 adet patates
  • Küçük bir kase beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un

Üzeri için:

Susam

Yapılışı

  • İlk önce patatesleri yıkayıp küp şeklinde küçük küçük doğrayın .
  • Soğanı ve maydanozları da küçük olarak doğrayıp hazır edin.
  • Oda sıcaklığındaki yumurtaları mikserle çırpıp üzerine yoğurt, sıvı yağ, peynir, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın.
  • Doğramış olduğumuz patates, soğan ve maydanozu ekleyip tekrar karıştırın.
  • En son kabartma tozu ve unu ekleyerek karıştırın.
  • Dikdörtgen borcama yağlı kağıt serip malzemeyi dökün.
  • Üzerine susam döküp, 180°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Yaklaşık yarım saat sonra servis edin. İsteyen içine dereotu da koyabilir.

AFİYET OLSUN!

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