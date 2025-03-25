Patlamada feci şekilde yaralanıp tüm ailesini faciada kaybetmişti... Son halini sosyal medyada paylaştı!

2019 yılında, Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada’sında yaşanan volkanik patlama, Stephanie Coral Browitt'in hayatını sonsuza dek değiştirdi. Ailesiyle çıktığı gemi yolculuğunda patlama anında, babası ve kız kardeşi hayatını kaybetti. O korkunç anlarda sağ kurtulan Stephanie, "Onun bize ihtiyacı var, onun için hayatta kalmalıyım" diyerek cesurca mücadele etti. Ancak, kazada yüzü ve vücudunun büyük bir kısmı yandı, sekiz parmağını kaybetti.

"KENDİMİ SEVMEYİ ÖĞRENMEM ZAMAN ALDI"

Altı ay hastanede tedavi gören ve sayısız ameliyat geçiren Stephanie, yeni deri nakli yaptırarak hayata tutunmaya çalıştı. "Yeni cildimde kendimi sevmeyi öğrenmem zaman aldı," diyen genç kadın, zorlu süreçlerin ardından cesur bir adım atarak uzun bir aradan sonra bikiniyle poz verdi.

SOSYAL MEDYADA ODAK HALİNE GELDİ

"Görünüşümden utanmıyorum, aksine gurur duyuyorum" diyen Stephanie, Instagram ve TikTok'ta milyonlarca takipçi kazanarak ilham verici bir figür haline geldi.