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Patlar mı diye korkmayın! Bu püf noktalarıyla düdüklü tencere kullanmak çok kolay

22.12.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düdüklü tencereler mutfakta harcanan zamanı kısaltıyor ve yemek yapmayı daha kolay hale getiriyor. Düdüklü tencerelerin kullanımı bazılarımıza zahmetli ve tehlikeli görünse de bu tencereler, doğru kullanımla mutfakta adeta kurtarıcı görevi görüyor. Özellikle yemek pişirmeye vakti olmayanların imdadına yetişen düdüklü tencereleri kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Patlar mı diye korkmayın! Bu püf noktalarıyla düdüklü tencere kullanmak çok kolay

İçinde her türlü yemeğin piştiği, otomatik modellerden elle ayarlanan modellere kadar geniş bir yelpazede bulunan düdüklü tencereler, kullanım kolaylığından ötürü çok tercih ediliyor. Ancak bazı kullanım kurallarına dikkat edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Düdüklü tencereyi güvenle kullanmak için püf noktaları yazımızda.

DÜDÜKLÜ TENCEREYİ TIKA BASA DOLDURMAYIN

Düdüklüyle yemek yaparken tencereyi ağzına kadar doldurmak içerisindeki havanın sıkışmasına ve dışarı çıkamamasına neden olabilir. Bu yüzden düdüklü tencere kullanırken en azından üçte birinin boş olmasına dikkat etmeniz önemli.

DÜDÜKLÜ TENCEREYİ OCAĞA İLK KOYDUĞUNUZDA DÜDÜĞÜNÜ DİK KONUMA GETİRİN

Yeni düdüklü tencere modellerinde düdüğün yatay veya dikey konuma geçişi otomatik olarak sağlansa da eski modellerde düdüğün konumu, kullanıcı tarafından ayarlanıyor. Eski model bir düdüklünüz varsa tencerenizi ocağa yerleştirip kapağını kapattıktan sonra tencerenin düdüğünü dik konuma getirmeniz gerekiyor.

TENCERENİN DÜDÜĞÜNDEN SES ÇIKMAYA BAŞLAYINCA DÜDÜĞÜ İNDİRİN

Düdüklü tencereniz otomatik değilse düdüğünden ses çıkmaya başladıktan yaklaşık bir dakika sonra düdüğü aşağıya indirmeniz gerekiyor. Ardından ocağınızın altını kısarak yemeğinizi pişirmeye devam edebilirsiniz.

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YEMEK PİŞTİĞİNDE TENCEREYİ HEMEN OCAKTAN ALMAYIN VE KAPAĞINI AÇMAYIN

Yemeğiniz pişer pişmez ocaktan almak ve kapağını açmaya çalışmak tencerenin içindeki basınç ve kaynama sona ermediğinden oldukça tehlikeli olabilir. Güvenli bir şekilde düdüklü tencereyi kullanmak için ocağı kapattıktan sonra tencerenizi olduğu yerde bir süre bırakmanız ve sonrasında düdüklünüz soğuyup ses çıkarmayı bıraktığında düdüğünü tekrar dik konuma getirerek içindeki havayı tamamen boşaltmanız gerekiyor.

YİYECEKLERİN PİŞME SÜRELERİNE DİKKAT EDİN

Düdüklü tencerelerde etlerden baklagillere, haşlama yemeklerden sebzelere kadar birbirinden farklı yiyecekler pişirilebiliyor. Pişen yemeğin çeşidine göre pişme süresi de değişiklik gösteriyor. Örneğin sebze yemekleri et türevlerine göre daha hızlı şekilde pişiyor. Yine pişirilen malzemenin önceden ön pişirmeden geçip geçmediği de pişirme süresini etkiliyor. Bu yüzden pişirdiğiniz yiyeceğe göre tencerenizde zaman ayarı yapmayı ya da süre tutmayı unutmayın.

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