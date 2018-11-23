Patlıcan yemekleri tarifleri: Etli – etsiz çeşitli patlıcan yemekleri pratik videolu tarifleri

Pirinç pilavı ile muhteşem bir lezzet ikilisi oluşturan patlıcan yemeklerini sevmeyenimiz yoktur. Bir karnıyarık, imambayıldı ve patlıcan musakka olsa da yesek demişizdir muhakkak. Patlıcan yemekleri tabii ki bu üç tarif ile sınırlı değil. Bunların dışında adını ilk duyacağınız ve belki de ilk defa tadacağınız patlıcan yemekleri tarifleri hazırladık sizlere. Sizler de pratik patlıcan yemekleri tariflerinden bir tanesi seçip evinizde deneyebilirsiniz. İşte videolu patlıcan yemekleri tarifleri... PATLICAN YEMEKLERİ TARİFLERİ Patlıcan yemekleri, sofralarımızın baş tacı. Yanında bir de pirinç pilavı var ise değmeyin keyfimize. Her çeşidi yapılıyor ve yeniliyor. İster fırında ister mangal, etli, etsiz olarak kebabı, salatası, güveçte pişeni, fırında yapılanı, böreği... En sevilen patlıcan yemeği olan karnıyarık tarifini haberimizdeki kartlarda bulabilirsiniz. Size farklı patlıcan yemekleri tarifleri hazırladık bu sefer. İşte o tarifler... FIRINDA KAŞARLI PATLICAN TARİFİ Malzeme Listesi (4 KİŞİLİK) 2 adet iri bostan patlıcan (8 adet çıkıyor) 3 adet orta boy kuru soğan

2 adet kırmızı biber 2 adet yeşil biber 4 adet orta boy domates 4 diş sarımsak 2 yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 4 yemek kaşığı sıvıyağ 8 dilim üzeri için kaşar peyniri dilimleri YAPILIŞI İki adet iri patlıcanı çizgili olarak soyduktan sonra uzunlamasına kalınca dilimler çıkacak şekilde kesin. Sonra tavada az miktarda yağ ile iki yüzü hafiften yumuşayana kadar kızartın. Sonrasında yağlarını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın. Aynı tavada dilimlenmiş soğan ve ezilmiş soğanları soteleyin. Üzerine salçayı ekleyip biraz karıştırdıktan sonra doğranmış domatesleri ekleyerek biraz daha karıştırın. Domatesler fazla erimeden doğranmış biberleri ekleyin. Üzerine de tuz ve karabiberi ekleyip bir kez daha karıştırdıktan sonra altını kapatın. Patlıcanları, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisi üzerine serin. Her biri üzerine domatesli karışımından ekleyin. Sonra 180 derecede domatesler ve biberler kızarana ve patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin. Pişmeye yakın üzerlerine dilimlenmiş kaşar peynirlerini yerleştirin. Peynirler kızardığında yemeğimiz hazır olacaktır. Afiyet olsun.

PATLICAN KEBABI TARİFİ Malzemeler Patlıcan (orta boy 5 adet, 600 gram) Dana eti (iri kuşbaşı doğranmış) Soğan (2 adet orta boy) Domates (2 adet orta boy) Sarımsak (6 diş) Margarin ya da tereyağı (2 çorba kaşığı, etin sosu için) Sıvı yağ (1 su bardağı, patlıcanları kızartmak için) Çarliston biber (2 adet) Domates salçası (2 çorba kaşığı) Tuz (1 tatlı kaşığı) Karabiber (1 çay kaşığı) Pul biber (1 çay kaşığı) Sıcak su (4 su bardağı) Püf Noktası Patlıcan kebabı için dana eti yerine kuzu eti de kullanabilirsiniz. Ancak etin sinirsiz ve yağsız olmasına özellikle dikkat edin. Ayrıca kullanacağınız sebzelerin taze olması yemeğinizin lezzetini doğrudan etkiler. YAPILIŞI Yemeğimize başlarken ilk olarak etlerimizi haşlıyoruz. Bunun için tencereye iki bardak sıcak su koyduktan sonra etleri içine atıyoruz ve köpüğü çıkana kadar kaynatıyoruz. Sonrasında köpüğünü bırakınca etleri süzgeçten geçirip soğuk su ile yıkıyoruz. Devamında soğan ve sarımsakları kuşbaşı doğrayıp tencerede 2 kaşık tereyağı ya da margarin içinde soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine 2 kaşık salça ekleyip biraz karıştırdıktan sonra etleri ekleyip bir dakika kadar kavuruyoruz. Üzerine 2 bardak sıcak su ekleyerek tencereyi kapatın ve yarım saat kadar kaynamaya bırakın.

Etin kaynaması sırasında patlıcanları kızartalım. Tavaya aldığımız sıvı yağ ısınınca alacalı olarak soyarak parmak şeklinde 6-8 parçaya böldüğümüz patlıcanları ekleyelim. Patlıcanları alt-üst çevirmek suretiyle altın rengine dönene kadar kızartalım. Daha sonra bir kevgir yardımı ile yağlarını süzerek kağıt peçete koyduğumuz tabağa patlıcanları alalım. Bu sırada kaynamakta olan etlerin üzerine biraz tuz ile karabiber ekleyerek bir dakika kadar daha kaynatın. Sonrasında etleri fırın tepsisine yine bir kevgir yardımıyla süzerek alın. Üzerine kızarttığınız patlıcanları düzgün bir şekilde dizin. En üstüne de biber ve domatesleri dizdikten sonra 170 derecede 12 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. GALETA UNLU PATLICAN KIZARTMASI TARİFİ Malzemeler: 2 adet patlıcan

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı un

1/4 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı sarımsak tozu Kızartmak için: 2 su bardağı zeytinyağı

Servisi için: 4 dal doğranmış maydanoz Püf noktası: Kabuklarını soyup küp şeklinde doğradığınız patlıcanları acı suyunu salması için tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin. Sonrasında bol suda durulayıp kuruladıktan sonra kullanın. YAPILIŞI Yemeğin yapılışına başlarken ilk olarak iki adet patlıcanı alarak kabuklarını tamamen soyuyoruz. Sonrasında acılığını alması için tuzlu su içinde yarım saat kadar bekletiyoruz. Bu bekleme sırasında galeta unlu karışımı hazırlayabiliriz. Bunun için bir kap içerisine galeta ununu, kaşar peynirini, toz kırmızı biberi, karabiberi, sarımsak tozu ve tuzunu ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Sonra ayrı bir kap içerisinde yumurtaları çırpın. Suda beklettiğimiz patlıcanları kuruladıktan sonra sırasıyla önce una, sonra yumurtaya, daha sonra galeta unlu karışıma bulayarak kızgın yağda kızartın. Kızaran patlıcanları tavadan alarak kağıt havlu koyduğunuz tabağın içine koyun. Çıtır çıtır kaşarlı galeta unlu patlıcan kızartması hazır. İsterseniz servis ederken üzerine yoğurt ya da domates sosu dökebilirsiniz. Afiyet olsun.