Sevmeyenini daha görmedik! Türk mutfağının en sık kullanılan sebzesi patlıcanla yapılan 8 lezzet

Patlıcan çığırtma

Patlıcanın en gösterişli hali desek abartmış olmayız. Bu yemek hem göze hitap ediyor hem de mideye. Tarifini şuraya bıraktık!

Çam fıstıklı patlıcanlı içli köfte

Patlıcanlı içli köfte tadanların sayısı oldukça az ama kim bu lezzeti denediyse tadına hayran kaldı. Siz de tarifine göz atmak istemez miydiniz?

Zeytinyağlı patlıcan yemeği

Burada tarif edeceğimiz, son derece kolay hazırlanan ve hiç bir beceri gerektirmeyen zeytinyağlı patlıcan yemeği de favorileriniz arasına girecek, emin olabilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Patlıcan kebabı

Biraz meşakkatli bir yemek olsa da patlıcanlı kebap Türk mutfağının en özel lezzetlerinden bir tanesi. Özellikle bu güzel yemeği pilav ve cacık ile birlikte özel misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tarifi için tıklayın.

Mozzarella peynirli kıtır patlıcan

Patlıcanı bir de mozzarella ve biberlerle harmanlamayı deneyin. Hem sunum olarak hem de tat olarak gerçekten başarılı! Tarifi için tıklayın.

Güveçte etli patlıcan



Patlıcanla yapılan en klasik ama bşr o kadar da lezzetli bir yemek. Bu da klasiklerden şaşmayanlara gelsin. Tarif için tıklayın.

Galeta unlu patlıcan kızartması

Küp küp doğrayıp üç farklı kaplama harcına buladığımız patlıcan kızartması tarifini çok seveceksiniz. Detayları için tıklayın.

Patlıcanlı kuskus salatası

Tek başına bir yemek olarak da diyet listenize ekleyebilir, çay saatinde misafirlerinize ikram edebilir, akşam yemeğinde salata olarak da tercih edebilirsiniz. İşte size çok yönlü bir salata tarifi.