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Patlıcanlı mezeleri sevenler buraya: Birbirinden nefis 4 patlıcanlı meze tarifi

17.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlıcan deyince sizin de aklınıza sadece karnıyarık, imambayıldı gibi yemekler geliyorsa sizi şaşırtacak birbirinden lezzetli tariflerimiz var. Çünkü patlıcan, ana yemeklere yakıştığı kadar mezelere de bir hayli yakışıyor. Siz de yemeklerin yanına davetlilerinizi şaşırtacak birbirinden lezzetli patlıcan mezeleri yapmak isterseniz sizin için hazırladığımız tarifleri inceleyebilirsiniz.

Patlıcanlı mezeleri sevenler buraya: Birbirinden nefis 4 patlıcanlı meze tarifi

Lifli bir gıda olan patlıcan sindirim sistemine yararı ile biliniyor. Türk mutfağında kızartmasından reçeline inanılmaz lezzetlere malzeme olabiliyor. Meze ve salatalar konusunda patlıcanla yapılan zengin bir liste sayabiliriz. Patlıcanın közlenmiş halini, kızartmasını, sarımsaklısını, yoğurtlusunu kısacası her şeklini seviyorsanız işte size birbirinden lezzetli 4 farklı patlıcanlı meze tarifi…

TAHİNLİ PATLICAN MEZESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 patlıcan

  • 1 bardak yoğurt

  • 3 kaşık tahin

  • 2 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Limon suyu

  • Süzme yoğurt

  • Kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

  • Közleyip soyduğunuz patlıcanları ezin.

  • Limon suyunu, yoğurdu, tahini, ezilmiş sarımsağı, tuzu ve 1 kaşık zeytinyağını ekleyip karıştırın.

  • 1 kaşık zeytinyağında kızdırdığınız kırmızı biberli sosu üzerine gezdirin.

ŞAKŞUKA TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 patlıcan

  • 1 biber

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 domates

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • Yarım çay kaşığı şeker

  • Tuz, karabiber

  • 1 çay bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • Patlıcanları küp şeklinde doğrayın, tuzlu suda 15 dakika bekletip süzün.

  • Patlıcanları ve biberleri bir tavada kızartın.

  • Rendelenmiş soğan ve sarımsağı üzerine ekleyin.

  • Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip karıştırın.

  • Tuz, şeker ve karabiberi ekleyin.

  • 1 çay bardağı sıcak suyu da ilave edin ve 5 dakika daha pişirin.

KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 közlenmiş patlıcan

  • 1 domates

  • 3 adet közlenmiş biber

  • 1 soğan

  • 3 diş sarımsak

  • Zeytinyağı

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Közlenmiş patlıcan ve biberleri soyun ve minik minik doğrayın.

  • Domates ve soğanları da aynı şekilde doğrayın.

  • Derin bir kapta tüm malzemeleri ezilmiş sarımsakla birlikte karıştırın.

  • Zeytinyağı ve tuz ekleyin.

  • Servis tabağına alıp süsleyerek servis edebilirsiniz.

PATLICANLI HAYDARİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 2 közlenmiş patlıcan

  • 1 dilim beyaz peynir

  • Zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • Karabiber

  • Kırmızı toz biber

HAZIRLANIŞI

  • Közlenmiş patlıcanları soyun.

  • Kesme tahtasında ufak parçalar halinde doğrayın.

  • Derin bir kapta peynir, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, karabiber ve zeytinyağı ile patlıcanları karıştırın.

  • Zeytinyağı ve toz kırmızı biberle süsleyerek servis edebilirsiniz.


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