Patlıcanlı mezeleri sevenler buraya: Birbirinden nefis 4 patlıcanlı meze tarifi

Lifli bir gıda olan patlıcan sindirim sistemine yararı ile biliniyor. Türk mutfağında kızartmasından reçeline inanılmaz lezzetlere malzeme olabiliyor. Meze ve salatalar konusunda patlıcanla yapılan zengin bir liste sayabiliriz. Patlıcanın közlenmiş halini, kızartmasını, sarımsaklısını, yoğurtlusunu kısacası her şeklini seviyorsanız işte size birbirinden lezzetli 4 farklı patlıcanlı meze tarifi…
MALZEMELER
3 patlıcan
1 bardak yoğurt
3 kaşık tahin
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
Tuz
Limon suyu
Süzme yoğurt
HAZIRLANIŞI
Közleyip soyduğunuz patlıcanları ezin.
Limon suyunu, yoğurdu, tahini, ezilmiş sarımsağı, tuzu ve 1 kaşık zeytinyağını ekleyip karıştırın.
MALZEMELER
2 patlıcan
1 biber
1 soğan
2 diş sarımsak
1 domates
1 tatlı kaşığı salça
Yarım çay kaşığı şeker
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları küp şeklinde doğrayın, tuzlu suda 15 dakika bekletip süzün.
Patlıcanları ve biberleri bir tavada kızartın.
Rendelenmiş soğan ve sarımsağı üzerine ekleyin.
Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip karıştırın.
Tuz, şeker ve karabiberi ekleyin.
MALZEMELER
2 közlenmiş patlıcan
1 domates
3 adet közlenmiş biber
1 soğan
3 diş sarımsak
Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Közlenmiş patlıcan ve biberleri soyun ve minik minik doğrayın.
Domates ve soğanları da aynı şekilde doğrayın.
Derin bir kapta tüm malzemeleri ezilmiş sarımsakla birlikte karıştırın.
Zeytinyağı ve tuz ekleyin.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 közlenmiş patlıcan
1 dilim beyaz peynir
Zeytinyağı
1 diş sarımsak
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Közlenmiş patlıcanları soyun.
Kesme tahtasında ufak parçalar halinde doğrayın.
Derin bir kapta peynir, süzme yoğurt, rendelenmiş sarımsak, karabiber ve zeytinyağı ile patlıcanları karıştırın.
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