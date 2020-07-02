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Payitaht Abdülhamid 119. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid final bölümünde neler olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 02:31 | Son Güncelleme

Payitaht Abdülhamid dizisi 119. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. TRT 1'de ekrana gelen ve başrolünde Bülent İnal’ın rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizisinin sezon finaliyle ilgili bilgiler geldi. Peki Payitaht Abdülhamid 120. bölüm ve yeni sezon ne zaman? İşte Payitaht Abdülhamid 119. ve sezon finali bölümü fragmanı ve konusu.

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan dönem dizisi Payitaht Abdülhamid sezon finali yapıyor. Payitaht Abdülhamid'in 3 Temmuz Cuma akşamı yayınlanacak sezon finalinden detaylar geldi.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN?

TRT 1'nin Es Yapım imzalı fenomen dizisi Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon çekimleri yaz boyunca devam edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Payitaht Abdülhamid'in yeni sezon bölümleri yedekli olarak çekilecek. TRT Payitaht Abdülhamid'in 5. sezon 120. yeni bölümü ise Eylül ayında ekranlarda olacak.

Payitaht Abdülhamid2

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Hechler sonunda tutuklanır. Ancak Hechler’in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso’nun Hechler’e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir.

Payitaht Abdülhamid3

Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir. Hechler, Tahsin’in de sunduğu delillerle mahkemede suçlu bulunur. Bundan sonra ömrünü Rus hapishanelerinde geçirecektir.

Ancak Goldsimht dışardadır ve amaçlarına ulaşmak için ince ince planladığı tertibi yönetmektedir. Abdülkadir’i de iyi niyetinden yakalar. Abdülkadir kendi sonlarını hazırlayan adama bilmeden yardım eder.

Payitaht Abdülhamid5
Halil Halid’ler gümrükten uzun menzilli bir dürbün girdiğini öğrenir, bir suikast yapılacağını tahmin ederler. Gittikleri adreste kriptolu bir baston vardır. Bastonun şifresini kimse çözemeyince bastonu Abdülhamid ele alır.

Goldsmith’in istediği de budur. Abdülhamid’in ellerinde çıkan yaraların tedavisini sadece bir hekim bilmektedir. Hekim saraya gelemeyince Abdülhamid ve Ahmet Paşa, Halil Halid’in aldığı tedbirlerle hekimi görmeye giderler.

Bidar yaptığı zekice planla nihayet düşmanının kim olduğunu öğrenir. Ama Blavatsky’i zapt etmek kolay olmaz. Blavatsky giderayak son oyununu oynar. Sadece Bidar’ın değil, haremdeki herkesin canına kast eder.

Abdülhamid şifa bulmak için gittiği yerde vurulacak mı? Hechler, Goldsmith, Blavatsky ve onları destekleyenler hanedanı yok etme amaçlarına ulaşacak mı?

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