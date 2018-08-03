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Payitaht Abdülhamid dizisinden dikkat çeken ABD göndermesi!

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

Payitaht Abdülhamid dizisinin Twitter hesabından paylaşılan bir sahneyle, son günlerin en önemli gündem konusu olan ABD'nin yaptırım tehdidine göndermede bulundu.

Payitaht Abdülhamid dizisinden dikkat çeken ABD göndermesi!

TRT 1'de ekranlara gelen ve büyük ilgi gören Payitaht Abdülhamid dizisininin Twitter hesabı, yeni sezonun anonsunu yaparken, son günlerin en önemli gündem konusu olan ABD'nin yaptırım tehdidine göndermede bulundu.

Dizinin geçmiş bölümlerinde yer alan bir sahnede, Tahsin Paşa ile ABD temsilcisinin diyaloğu yer alıyor.

İNDİRİN O AYAĞINIZI!
Sultan Abdülhamid Han'la görüşmeyi ümit ederek saraya gelen ABD temsilcisi Tahsin Paşa'yı karşısında bulur. Bacak bacak üstüne atarak Sultan'ı bekleyen ABD'li, Tahsin Paşa'nın 'indirin o ayağınızı' şeklindeki uyarısıyla neye uğradığını şaşırır ve 'afedersiniz, bir Osmanlı paşasının karşısında olduğumu unutmuşum' şeklinde yanıt verir.

OSMANLI PAŞASININ KARŞISINDA DEĞİL, HALİFE'NİN SARAYINDASINIZ!
Tahsin Paşa ise bu cevap karşısında enfes bir cevap verir: Osmanlı paşasının karşısında olduğunuz için değil, Halife'nin sarayında olduğunuz için indireceksiniz ayağınızı.

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Payitaht Abdülhamid Payitaht Abdülhamid yeni sezon ABD

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Anca DiZilerde verirsiniz bu gaziyi, ııınnnnnn
Ver mehteri koyunlar uyanmasın. Turplar Vadisi misali koyunların gazını palavradan sahnelerle almaca...
o gunler artik fimlerde kaldi bugun abd esiri olmuşuz
çuvalcının haddini de bildirmişti filmde polat ağa.
Ne kadar haklıda olsak Devletimize saldırıda bulunulsa da trt dizilerini bu yüzden sevmiyorum ertuğrul gazi gibi abdülhamit gibi toplumda benimsenen şahıslar üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum zamanında kurtlar vadisinde de aynısı vardı ergenekon yalanını konu ederlerdi yani senaryosunu hükümet politikalarına göre tasarlayıp bunu da tarihi anlatıyor diye piyasaya sürülmesi bana göre doğru değil
DİZİLERLE DÜNYAYI FETHETMEMİZE AZ KALDI SONRA DA UZAY FİLMLERİ ÇEKİP UZAYI DA FETHEDECEĞİZ İNŞALLAH HÜLLOOĞĞKKKKKKK
o işler eskide kaldı filmler masallar gercek olan dolar
Ooo trump perişan oldu dolar sabaha 0.5 tl olur. Sen var ya sen trt her ay hiççç 1 kere bile izlemesem de ( uydudan sildim kanalı ) vergini hakettin bu ay.
Tokat gibi cevap . yarin dolar 2 lira olmazsa bende Osmanlı değilim.
Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız, ecdadımıza yakışır bir şekilde yaşamalıyız, sonu ölüm olsada.
Abdülhamit kesin abdyi dize getirmiştir.
İlk defa izliyorum.Çok güzelmiş.
Hüloğğğ
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