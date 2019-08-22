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Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 22.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

Payitaht Abdülhamid dizisine iki yeni transfer birden geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı ve genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu yeni sezonda Payitaht Abdülhamid kadrosunda yer alacak.

Payitaht Abdülhamid'e iki sürpriz transfer! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi oyuncuların paylaştığı tarihi dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'e yeni sezonda sürpriz oyuncular katılacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezon çekimleri başlayan diziye ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu ve Gülsim Ali İlhan katıldı. Ceyhun Mengiroğlu 'Mehmet' karakterini, Gülsim Ali İlhan ise 'Gülcemal' karakterini canlandıracak.

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TRT ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid yeni sezona 2 transfer yaparak giriyor. Kanalın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda da hayli iddialı. Kadrosunu Ceyhun Mengirlioğlu ve Gülsim Ali İlhan ile güçlendiren Payitaht Abdülhamid, 4. sezonda da fırtınalar estirecek.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Ancak, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birab once baslasin
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