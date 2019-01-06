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Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna Ece İrtem katıldı

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ÜNLÜLER  | 06.01.2019 10:12 | Son Güncelleme

Yeni Gelin dizisinin güzel yıldızı Ece İrtem, TRT1 dizisiyle ekrana dönüyor. Güzel oyuncu Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu.

Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna Ece İrtem katıldı

TRT1'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan dönem dizisi 'Payitaht Abdülhamid' üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Es Film imzalı dizi, sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın Abdülhamid'e hayat verdiği dizinin kadrosuna son olarak genç bir oyuncu katıldı. 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Afet' rolündeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ece İrtem, 'Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu.

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Önceki gün çekimlere başlayan Ece İrtem, dizide Robina adlı kilit bir karakteri oynayacak. Güzel oyuncu, dizinin 70. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak. (Medyatava)

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Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid Ece İrtem

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