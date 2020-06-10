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Payitaht Abdülhamid sezon finali dahil çekimlerini tamamladı!

DİZİ HABERLERİ  | 10.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

TRT 1’in, dört sezondur ekrana gelen sevilen dönem dizisi ‘Payitaht Abdülhamid’in pandemi süreci boyunca, sağlık önlemleri nedeniyle ara verdiği çekimleri, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci ile birlikte tamamlandı.

Payitaht Abdülhamid sezon finali dahil çekimlerini tamamladı!

Başrolünde Bülent İnal’ın rol aldığı Payitaht Abdülhamid dizi ekibi, corona virüs salgını sebebiyle 116. Bölümünde çekimlerine ara vermişti.

Ancak, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte gelen normalleşme sürecinde, TRT’nin yayınlamış olduğu Kurallar Kılavuzuna da uyularak, sezon finali dahil kalan bölümlerin çekimleri de tamamlanmış oldu.

Böylece, sezon finali bölümlerini tamamlayan dizi ekibi, çekimlerin ardından kısa bir tatil sonrasında “sürprizlerle dolu” beşinci sezon hazırlıklarına başlayacak.

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