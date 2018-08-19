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Payitaht Abdülhamit'in kadrosuna 5 yeni flaş transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 19.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

TRT'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan fenomen dizisi "Payitaht Abdülhamit"in yeni sezon çekimleri bayram sonrası başlıyor.

Payitaht Abdülhamit'in kadrosuna 5 yeni flaş transfer!

Sürükleyici konusuyla dikkat çeken Es Film imzalı dönem dizisinin kadrosuna peş peşe birbirinden güçlü oyuncular katıldı.

Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizinin ekibine ilk olarak geçen günlerde ödüllü oyuncu Hakan Yufkacıgil katılmıştı.

Emre Konuk'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna son olarak Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı. Eylül sonunda yayınlanması planlanan dizide Güven Kıraç "Vambery"yi, Gürkan Uygun "Halil Halid"i, Başak Daşman "Şivenaz Hatun"u, Erdem Ergüney "İzzet Holo Paşa"yı, Alay Cihan ise "Trabzonlu Ali Paşa"yı oynayacak.

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