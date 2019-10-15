PC satışları 1 milyon adet arttı

En çok PC satan firma Lenovo olurken, ikinci firma HP oldu. Ardından ise Dell geliyor. Aplle, Acer ve Asus ise %10’dan az pazar paylarıyla dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Acer geçen yıla oranla satışlarını artırırken, Lenovo, HP ve Dell satışlarında da önemli artışlar gözleniyor.

Bu satış başarısının, Intel’in piyasaya işlemci yetiştirmekte zorlandığı bir yıla denk gelmesi de manidar. Diğer bir deyişle, işlemci fiyatları artarken ve PC üretim maliyeti yükselirken, PC satışları yine de yükselmeyi başardı. Bu da önümüzdeki yıllar için daha fazla PC satılacağı umudunu oluşturdu.

Acaba insanoğlu medeniyeti küçük ekranlı dokunmatik cihazlarla oynadıktan sonra nihayet güçlü işlemciye sahip, sağlam ve hızlı PC’lerin hem iş hem de eğlence alanındaki önemini yeniden hatırlamaya mı başlıyor? Umarız öyle olur.

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