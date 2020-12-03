Pcr testi: seyahatte pandemi prosedürleri

İlk olarak şunu belirtmekte fayda var. PCR Testi sadece korona virüsle mücadelede kullanılan bir test olmamakla birlikte korona virüs öncesinde de hastalıkları (Hepatit B, Hepatit C) tespit etmek için kullanılan bir test çeşidi. PCR ingilizce açılımı Polymerase Chain Reaction, Türkçesi ise Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Pratik bir test çeşidi olan PCR kişinin vücudundaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini gösterebiliyor. PCR testini farklı kılan özellik Covid-19 virüsünü taşıyan fakat belirti göstermeyen hastaları tespit etmekte oldukça pratik bir yöntem oluşu bu testi ön plana çıkartıyor. Bu durum da yurtdışı seyahatlerde ülkelerin tercih ettiği bir test olmasını sağlıyor. PCR Testinin tanımı; burun, boğaz sürüntüsü gibi veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile çalışılan veya kişi entübe hasta ise direkt solunum yolu içerisinden alınan sekresyon ile çalışılan ve virüsün varlığını ortaya koyan bir ileri tanı testidir.
Test için hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan örnekler virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve test sonuçlanır. Bunun yanı sıra öksürdükten sonra çıkan balgamdan da örnek alınabiliyor. Hastalık ileri seviyeye ulaşmışsa entübe hastanın akciğerlerinden de örnek alınabiliyor.
PCR Test ücreti 2020 yılı için 250 TL. Türk Vatandaşı yabancı ayrımı olmaksızın, yurtdışına çıkışlarını belgeyen (bilet, davetiye, öğrenim belgesi, dilekçe gibi. ) kişiler belgeler ile birlikte il sağlık müdürlüğünce belirlenecek yerlere başvuruyor. Başvuru esnasında 250 TL tetkik ücretini belirlenen hesap numarasına yatırıyorlar ve yatırmış olduklarına dair belgeyi de ibraz ederek PCR testini yaptırıyorlar.
Korona virüsün tüm dünyayı etkilemesi sonucu PCR testi ülkeler için oldukça önem kazandı. Testin neredeyse kesin sonuç vermesinden dolayı ülkeler yurt dışından gelenler için bu testi zorunlu şekilde istemekteler. Buradaki listede hangi ülke PCR testi istiyor ya da istemiyor sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Son güncellemeler neticesinde en net bilgiyi ülkelerin yetkili makamlarından almanızda fayda var.
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