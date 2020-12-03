Pcr testi: seyahatte pandemi prosedürleri

İlk olarak şunu belirtmekte fayda var. PCR Testi sadece korona virüsle mücadelede kullanılan bir test olmamakla birlikte korona virüs öncesinde de hastalıkları (Hepatit B, Hepatit C) tespit etmek için kullanılan bir test çeşidi. PCR ingilizce açılımı Polymerase Chain Reaction, Türkçesi ise Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Pratik bir test çeşidi olan PCR kişinin vücudundaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini gösterebiliyor. PCR testini farklı kılan özellik Covid-19 virüsünü taşıyan fakat belirti göstermeyen hastaları tespit etmekte oldukça pratik bir yöntem oluşu bu testi ön plana çıkartıyor. Bu durum da yurtdışı seyahatlerde ülkelerin tercih ettiği bir test olmasını sağlıyor. PCR Testinin tanımı; burun, boğaz sürüntüsü gibi veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile çalışılan veya kişi entübe hasta ise direkt solunum yolu içerisinden alınan sekresyon ile çalışılan ve virüsün varlığını ortaya koyan bir ileri tanı testidir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR ?

Test için hastanın burnundan ve boğazından özel çubuklarla sürüntü yöntemi ile örnek alınır. Alınan örnekler virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve test sonuçlanır. Bunun yanı sıra öksürdükten sonra çıkan balgamdan da örnek alınabiliyor. Hastalık ileri seviyeye ulaşmışsa entübe hastanın akciğerlerinden de örnek alınabiliyor.