Peaky Blinders'ın 5. sezonu hakkında bilinmesi gerekenler!

Steven Knight, bir güzel haber daha vererek 5. sezonun son sezon olmayacağını duyurdu. Sözlerine yeni sezon için, Cillian Murphy’nin ve tüm kadronun da dahil olduğunu açıklayarak devam eden Knight, orijinal planlarının diziyi 5. sezonda bitirmek olduğunu fakat daha sonra vazgeçerek 6. ve 7. sezon için de devam etme kararı aldıklarını söyledi. Yine de Cillian Murphy daha fazla sezon için de istekli olduğunu dile getiriyor.

Git gide popülerliği artan ve 2018 BAFTA Televizyon ödüllerinde En İyi Dram Dizisi Ödülü’nün sahibi olan Peaky Blinders’ın bu başarısını borçlu olduğu, izleyiciyi kendisine çeken bir harmonisi var. 4. sezon finalinin ardından izleyiciyi büyük bir merak içerisinde bırakan Peaky Blinders, 5. sezonu ile geri dönecek. 5. sezon ile ilgili paylaşılan detayları açıklamadan önce yazının bundan sonraki bölümünde detaylar (spoiler) olacağını belirtmekte fayda var.

ANNA TAYLOR-JOY ve SAM CLAFLİN DİZİYE KATILAN İSİMLER

Genç jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden olan ve Split filmindeki performansıyla da beğeni toplayan Anna Taylor-Joy ve Açlık Oyunları'ndan tanıdığımız Sam Claflin Peaky Blinders’ın 5. sezonunda göreceğimiz yeni isimler olarak açıklandı. Karakterlerin hikâyedeki işlevi ile ilgili henüz pek bir detay olmasa da 5. sezona oyuncululukları ile renk katacaklarını şimdiden öngörebiliriz.

TOM HARDY GERİ DÖNECEK Mİ?

Alfie Solomons karakteriyle Peaky Blinders’ın önemli isimlerinden olan Tom Hardy’nin geri dönmesi söz konusu değil. Tommy Shelby’nin, yüzünden vurduğu Alfie Solomons’un ölüp ölmediği ile ilgili soruya Steven Knight’ın cevabının “geçelim.” olması elbette biraz kafa karıştırdı.

5. SEZONDA NELER OLACAK?