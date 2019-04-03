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Peaky Blinders'ın 5. sezonu hakkında bilinmesi gerekenler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
SİNEMA TV  | 03.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Başrolünde Cillian Murphy’nin yer aldığı Peaky Blinders 4. sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Heyecanla beklenen yeni sezonun detayları yavaş yavaş belirginleşirken karakterlerin akıbetinden kadroya dahil edilen yeni isimlere kadar 5. sezona dair merak edilen her şey haberimizde...

Peaky Blinders'ın 5. sezonu hakkında bilinmesi gerekenler!

Git gide popülerliği artan ve 2018 BAFTA Televizyon ödüllerinde En İyi Dram Dizisi Ödülü’nün sahibi olan Peaky Blinders’ın bu başarısını borçlu olduğu, izleyiciyi kendisine çeken bir harmonisi var. 4. sezon finalinin ardından izleyiciyi büyük bir merak içerisinde bırakan Peaky Blinders, 5. sezonu ile geri dönecek. 5. sezon ile ilgili paylaşılan detayları açıklamadan önce yazının bundan sonraki bölümünde detaylar (spoiler) olacağını belirtmekte fayda var.

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PEAKY BLİENDERS'IN 5. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrolünde Cillian Murphy’nin yer aldığı, BBC’nin kült yapımları arasına giren Peaky Blinders’ın 2019 yılında 5. sezonu ile ekranlara geri döneceği bilgisi gelmişti. Dizinin çekimleri 17 Eylül’de başladı. 5. sezonun yönetmen koltuğunda ise Anthony Byrne oturuyor.

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JOE COLE (JOHN SHELBY) 5. SEZONDA OLMASA DA GERİ DÖNMEK İSTİYOR!

  1. sezonda John Shelby’nin silahlı saldırıya uğramasının ardından bu, Joe Cole’ün karakteri için bir son olarak görüldü. Zira Joe Cole de yaptığı açıklamalarda çok yoğun olmasının yanı sıra yeni fırsatlar aramanın, hikâyede anlatılacak yeni olaylara yer açmanın keyifli olduğunu söylerken bir yandan da Steven Knight isterse bir şekilde rüyalar, flashback‘ler aracılığıyla yer almak isteyebileceğini dile getirmişti.

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5. SEZON PEAKY BLİENDERS'IN SON SEZONU OLMAYACAK

Steven Knight, bir güzel haber daha vererek 5. sezonun son sezon olmayacağını duyurdu. Sözlerine yeni sezon için, Cillian Murphy’nin ve tüm kadronun da dahil olduğunu açıklayarak devam eden Knight, orijinal planlarının diziyi 5. sezonda bitirmek olduğunu fakat daha sonra vazgeçerek 6. ve 7. sezon için de devam etme kararı aldıklarını söyledi. Yine de Cillian Murphy daha fazla sezon için de istekli olduğunu dile getiriyor.

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ANNA TAYLOR-JOY ve SAM CLAFLİN DİZİYE KATILAN İSİMLER

Genç jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden olan ve Split filmindeki performansıyla da beğeni toplayan Anna Taylor-Joy ve Açlık Oyunları'ndan tanıdığımız Sam Claflin Peaky Blinders’ın 5. sezonunda göreceğimiz yeni isimler olarak açıklandı. Karakterlerin hikâyedeki işlevi ile ilgili henüz pek bir detay olmasa da 5. sezona oyuncululukları ile renk katacaklarını şimdiden öngörebiliriz.

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TOM HARDY GERİ DÖNECEK Mİ?

Alfie Solomons karakteriyle Peaky Blinders’ın önemli isimlerinden olan Tom Hardy’nin geri dönmesi söz konusu değil. Tommy Shelby’nin, yüzünden vurduğu Alfie Solomons’un ölüp ölmediği ile ilgili soruya Steven Knight’ın cevabının “geçelim.” olması elbette biraz kafa karıştırdı.

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5. SEZONDA NELER OLACAK?

  1. sezonun detayları ile ilgili henüz geniş bir bilgi bulunmamakla birlikte, 1929 ekonomik krizinin etkilerini göreceğimiz anlatıda Tommy Shelby’nin politikaya yaklaşımı yalnızca ailesini değil bütün bir ulusu etkileyen bir boyuta taşınacak gibi görünüyor.
    PEAKY BLİNDERS UZUN METRAJLI FİLM OLABİLİR
    Steven Knight’ın Peaky Blinders’ın film versiyonunun da yapılması ile ilgili bazı fikirleri var gibi görünüyor hatta bu proje dizi sonlanmadan da meydana gelebilir.
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