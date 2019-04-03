Peaky Blinders'ın 5. sezonu hakkında bilinmesi gerekenler!

Git gide popülerliği artan ve 2018 BAFTA Televizyon ödüllerinde En İyi Dram Dizisi Ödülü’nün sahibi olan Peaky Blinders’ın bu başarısını borçlu olduğu, izleyiciyi kendisine çeken bir harmonisi var. 4. sezon finalinin ardından izleyiciyi büyük bir merak içerisinde bırakan Peaky Blinders, 5. sezonu ile geri dönecek. 5. sezon ile ilgili paylaşılan detayları açıklamadan önce yazının bundan sonraki bölümünde detaylar (spoiler) olacağını belirtmekte fayda var.
PEAKY BLİENDERS'IN 5. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrolünde Cillian Murphy’nin yer aldığı, BBC’nin kült yapımları arasına giren Peaky Blinders’ın 2019 yılında 5. sezonu ile ekranlara geri döneceği bilgisi gelmişti. Dizinin çekimleri 17 Eylül’de başladı. 5. sezonun yönetmen koltuğunda ise Anthony Byrne oturuyor.
JOE COLE (JOHN SHELBY) 5. SEZONDA OLMASA DA GERİ DÖNMEK İSTİYOR!
5. SEZON PEAKY BLİENDERS'IN SON SEZONU OLMAYACAK
Steven Knight, bir güzel haber daha vererek 5. sezonun son sezon olmayacağını duyurdu. Sözlerine yeni sezon için, Cillian Murphy’nin ve tüm kadronun da dahil olduğunu açıklayarak devam eden Knight, orijinal planlarının diziyi 5. sezonda bitirmek olduğunu fakat daha sonra vazgeçerek 6. ve 7. sezon için de devam etme kararı aldıklarını söyledi. Yine de Cillian Murphy daha fazla sezon için de istekli olduğunu dile getiriyor.
ANNA TAYLOR-JOY ve SAM CLAFLİN DİZİYE KATILAN İSİMLER
Genç jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden olan ve Split filmindeki performansıyla da beğeni toplayan Anna Taylor-Joy ve Açlık Oyunları'ndan tanıdığımız Sam Claflin Peaky Blinders’ın 5. sezonunda göreceğimiz yeni isimler olarak açıklandı. Karakterlerin hikâyedeki işlevi ile ilgili henüz pek bir detay olmasa da 5. sezona oyuncululukları ile renk katacaklarını şimdiden öngörebiliriz.
TOM HARDY GERİ DÖNECEK Mİ?
Alfie Solomons karakteriyle Peaky Blinders’ın önemli isimlerinden olan Tom Hardy’nin geri dönmesi söz konusu değil. Tommy Shelby’nin, yüzünden vurduğu Alfie Solomons’un ölüp ölmediği ile ilgili soruya Steven Knight’ın cevabının “geçelim.” olması elbette biraz kafa karıştırdı.
5. SEZONDA NELER OLACAK?
İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş
Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'
Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz
Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı tatil!
Bu 4 belirti varsa hemen hastaneye koşun!
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum