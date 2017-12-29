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Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ameliyat oldum

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 12:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bir dönem dizilerin aranan ismi olan Peker Açıkalın, uzun zamandır ekranlarda görünmüyordu. Peker Açıkalın, "Cumhurbaşkanımız sayesinde ameliyat oldum." dedi

Peker Açıkalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ameliyat oldum

Beş yıldır dizide oynamayan Peker Açıkalın, 'Baba 1,5' adlı sinema filminde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Baba 1,5' filminde Rüzgar Erkoçlar'ın babası rolündeki bir mafya babasını canlandıracak olan Peker Açıkalın, fragman çekimlerinde kamera karşısına geçti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI GALAYA BEKLİYORUZ"

Geçen yıllarda bıçak altına yatan 54 yaşındaki oyuncu, kalbine pil takıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla operasyon geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızı da inşallah filmimizin galasında görmek istiyoruz" dedi.

FİLMDEKİ ROLÜNÜ DE ANLATTI

Filmde canlandıracağı mafya babası karakterinin Türk usulü olduğunu belirten Peker Açıkalın, "Bizim babamız Türk babası, küfür ve kötü hareketleri yok. Türk örf ve adetlerine göre şekillenmiş bir baba" ifadelerini kullandı.

Peker Açıkalın'ın yeni filminden kareler;


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peker açıkalın cumhurbaşkanı erdoğan

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