MAGAZİN

Peker Açıkalın 'evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Peker Açıkalın şu sıralar baba olmanın heyecanını yaşıyor. Açıkalın'a gelen 'evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine ünlü oyuncu bakın ne yanıt verdi.

Peker Açıkalın 'evlenmeden çocuk yaptınız' eleştirilerine yanıt verdi

Oyuncu Peker Açıkalın geçtiğimiz günlerde üçüncü kez baba olma heyecanı yaşamıştı.

Uzun zamandır oyuncu Çiğdem Koç ile aşk yaşan Açıkalın, ‘evlenmeden çocuk yaptınız!’ eleştirilerine evlilik cüzdanının fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şunları söyledi:

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"Duyanlar ve duymayanlara, meraklılarına, tüm sülaleme, inanmayanlara… Çiğdem Koç Hanım ile evlendiğimizin, evlilik cüzdanının resmî resmidir... Uğuru kaçmasın diye şimdi paylaştık. Bir yastıkta kocamak üzere... İnşallah. Oğlumuz bile var, tosun gibi maşallah!"

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Açıkalın’ın ardından Çiğdem Koç Açıkalın da aynı fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü:

‘Zaman çabuk geçiyor... TBT’si... Şimdi bunu neden paylaştım ben. Meraklısı çokmuş meğer, Meraklılarına gelsin o zaman oğluşumuz bile var maşallah.’


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Peker Açıkalın çiğdem koç

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