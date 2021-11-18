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Pekmezli ayva dolması nasıl yapılır? Pekmezli ayva dolması malzemeleri neler?

18.11.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pekmezli ayva dolması Sakarya yöresine ait yemekler arasında yer alıyor. Pekmezli ayva dolmasının tarifi 16. yüzyıl Osmanlı Mutfağına kazar uzanıyor. 3 adet büyük boy ayva, 300 gram kuzu kıyma, 150 gram pekmez pekmezli ayva dolması yaparken gerekli olan malzemelerden. İşte detaylar...

Pekmezli ayva dolması nasıl yapılır? Pekmezli ayva dolması malzemeleri neler?

Pekmezli ayva dolması hazırlarken eğer buhar ayarlı fırınınız yoksa fırın içine ısıya dayanıklı bir servis kasesine doldurduğunuz su yerleştirin ve fırını bu şekilde ısıttıktan sonra yemeği pişirin. İşte pekmezli ayva dolması tarifi ve malzemeleri...

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI MALZEMELERİ

  • 3 adet büyük boy ayva
  • 25 gram kuş üzümü
  • 300 gram kuzu kıyma
  • 50 gram file badem
  • 50 gram fıstık içi
  • 150 gram pekmez
  • 75 gram pirinç pilavı (önceden hazırlanmış)
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • ½ adet orta boy kuru soğan
  • 20 gram tereyağı
  • ½ çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı biberiye
  • 1 çay kaşığı tuz

PEKMEZLİ AYVA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Büyük boy ayvaların iki tanesinin alt ve üst kısımlarını kesin. Servis tabağında düz durması için kestiğiniz alt tarafları servisinde kapak olarak kullanmak üzere bir kenara ayırın. Ayvaların üst kısımlarını dört eşit parçaya ayırın. Taban kısımlarının delinmemesine özen göstererek iki adet büyük boy ayvanın orta kısmını bir kaşık veya oyacak yardımıyla oyun. Ayvaların yuvarlak halde kalan iki adet alt kısmı, içi oyulan iki adet ayva ve üst kısımlarını eşit parçalara ayırıp ettiğiniz sekiz dilim ayvayı bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte 10 dakika haşlayın.

Kabuğu soyulan diğer büyük boy ayvayı dört eşit parçaya bölün, çekirdekli kısımlarını çıkartın ve rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Rendelenen ayvayı küçük bir tavada şekeri açığa çıkana dek soteleyin ve püre haline getirin. Kuru soğanı küp küp doğrayın. Tereyağını ayrı bir tavada eritin. Kuru soğanı hafif bir renk alana kadar tereyağında soteleyin. Kuzu kıyma, kuş üzümü, file badem, fıstık içi, tuz, karabiber, kekik ve biberiye eklediğiniz sotelenmiş kuru soğanları, kıyma suyunu çekene dek kavurun. Pirinç pilavı ve sotelenmiş ayva püresiyle harmanlanan iç harcı, haşlama suyundan süzerek ayvaların iç kısmına doldurun.

Fırın kabına alınan ayva dolmalarının üzerine birer yemek kaşığı pekmez gezdirin. Yarı ısı yarı buhar ayarlı önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Haşlanmış olan ayva dilimlerini kalan pekmezle orta ateşte soteledikten sonra servis tabaklarına dizin. Fırından çıkardığınız ayva dolmalarını servis tabaklarına alın. Sıcak olarak bekletmeden servis edin. Afiyet olsun...

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