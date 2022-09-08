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Pelin Akil Altan’a küfür eden takipçisini affetmedi! İşte ödeyeceği para cezası

08.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Pelin Akil Altan’a sosyal medyadan kendisine hakaret eden takipçisini affetmedi. 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Habip B., “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Pelin Akil Altan’a küfür eden takipçisini affetmedi! İşte ödeyeceği para cezası

Oyuncu Pelin Akil, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Açılan davada Habip B.’nin “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

"MESAJLARI BEN ATMADIM"

Basit yargılama usulüyle görülen dava, karara bağlandı. Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Habip B., “Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım. Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum. Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem” diyerek suçlamayı kabul etmedi.

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PARA CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Habip B. hakkında, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi. Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemedi.

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"SORUMLULUK KENDİSİNE AİTTİR"

Mahkeme, sanığın savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe gösterdi.

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Pelin Akil
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