Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin kızları 2 yaşında!

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Alin Altan'ın kızları Alin ve Lina, 2 yaşına bastı. Sürpriz bir parti organize eden ikili, kızlarının doğum gününü sosyal medya hesaplarından da kutladı. Alin ve Lina ile birlikte objektif karşısına geçen çift, adeta mutluluklarını gözler önüne serdi.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Pelin Akil, şunları söyledi; "Bugün harika bir gündü. Canım kocam seni çok seviyorum. Şimdi, öncelikle testlerini yaptırıp, yanımızda olan, miniklerime harika duygular yaşatan güzel ailemize çok teşekkür ederim."



"Canım sarı papatyam ve sarı kelebeğim... İyi ki doğdunuz güzel kızlarım. Bugün yanımızda olan ve olmayan ama onun dışında da sizi daha görmeden kalpten seven kocaman bir aileniz var. Şükürler olsun... Sağlıklı ve mutlu olun, ben Allah'tan başka ne isterim? Sizleri çok ama çok seviyorum."

"SAĞLIKLA DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

Altan ise, duygularını, "Birbirimizden en fazla bu kadar uzak olalım güzel kızlarım... Pelin'im, Alin'im, Lina'm... Sağlıkla, şansla dolu yıllarınız, yıllarımız olsun... İyi ki..." sözleriyle ifade etti.

