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Pelin Akil: Bir gün seveceksin ufaklık

26.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Pelin Akil: Bir gün seveceksin ufaklık

34 yaşındaki oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve ikiz çocukları ile birlikte objektif karşısına geçti. "Bizim burada hala karlar erimedi" diyen Akil, "İlk fotoğraf Lina'mın karda güldüğü tek an, 'şimdilik...' Seveceksin bir gün ufaklık ve kısmetse bir dahaki karda Alin'imle birlikte kardan kadın yapacağız..." ifadelerini kullandı.

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, 2019 yılında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı.

"BİR GÜN SEVECEKSİN UFAKLIK"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Akil, eşi ve çocukları ile birlikte çekilen yeni karesini paylaştı.

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Akil, karlar içinde verdikleri pozu Instagram hesabından şu not ile yayınladı:

Bizim burada hala karlar erimedi. İlk fotoğraf Lina'mın karda güldüğü tek an, 'şimdilik...' Seveceksin bir gün ufaklık ve kısmetse bir dahaki karda Alin'imle birlikte kardan kadın yapacağız...

Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden 351 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil, Instagram,
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