MAGAZİN

Pelin Akil'den duygusal hamilelik paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2019 23:13 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikiz kızları Alin ve Lina geçtiğimiz Nisan ayında dünyaya gelmişti. Pelin Akil, hamilelik ve sonrasında yaşadığı süreci karnı burnunda olduğu zamanlara ait fotoğraflarıyla anlattı.

Pelin Akil'den duygusal hamilelik paylaşımı!

Pelin Akil, hamilelik ve sonrasında yaşadığı süreci anlattı. Akil, karnı burnunda olduğu zamanlara ait fotoğrafını paylaşarak, " Oyun gibi level level değişen zorluklar, bir maraton bitiyor diğeri başlıyor." ifadelerini kullandı.

pelin

"BU GÜNLERİN TADINI ÇIKARIN"
Güzel oyuncu, Instagram'da yayınladığı karelere duygusal ve eğlenceli bir not yazarak, "Şu hallerimin TBT olduğuna inanamıyorum. Karnı burnunda güzel anneler, biliyorum uyurken ne sağa ne sola dönebiliyorsunuz, yürürken aşağıya baskı oluyor ve sürekli oturmak istiyorsunuz, duygusal değişimler de cabası, sanki saat kurmuş gibi bazen daha gün bile ağarmadan ayağa dikiliyorsunuz, belki eşiniz uyurken siz evde kaç tur dönüyorsunuz, kasılmalar ağrılar falan da filanlar, hepsini riskli gebelik olduğundan fazlasıyla ve daha da ayrıntılı yaşadım. Ama sonu o kadar güzel ki... Oyun gibi level level değişen zorluklar, bir maraton bitiyor diğeri başlıyor. Ama dediğim gibi çok güzel. Oyunun sonunda prensese veya küçük prensinize kavuşunca her şey bir başka tatlı olacak. Bu günler geçecek, bana inanın ve bırakın bu günlerinizin de tadını çıkarın ve o güzel karnınızla daha çok fotoğraf çekilin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan

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