MAGAZİN

Pelin Akil'den hamilelik pozu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 21:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, sosyal medya hesabından büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı.

Pelin Akil'den hamilelik pozu!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyurmuştu.

13 HAFTALIK OLDU
13 haftalık hamile olan Akil, sosyal medya hesabından büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı.

pelin

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil hamile Anıl Altan

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