Pelin Akil'den hamilelik pozu!

Pelin Akil ve An\u0131l Altan \u00e7ifti ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde bebek beklediklerini duyurmu\u015ftu. \n13 HAFTALIK OLDU\n13 haftal\u0131k hamile olan Akil, sosyal medya hesab\u0131ndan b\u00fcy\u00fcyen karn\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\n\nPARTNER'G\u00f6be\u011fim cinsel organ\u0131m\u0131 kapat\u0131yordu' diyen \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131zdan bikini \u015fovIrmak \u00dcnal\u2019dan a\u015fk payla\u015f\u0131m\u0131! Mustafa Sandal'a g\u00f6nderme mi?Hamile olan Fahriye Evcen\u2019den radyasyon \u00f6nlemi
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