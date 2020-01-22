Pelin Akil'den Killa Hakan gafı! Killa Hakan'ın o sözleri Akil'e mi?

Meslektaşı Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, geçtiğimiz sene Nisan ayında Alin ve Lina adlarını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Kızlarından arta kalan zamanda oyunculuk yapan Akil, geçtiğimiz gün Instagram'ın yeni filtrelerini denerken yaptığı gafla olay oldu.

KİLLA HAKAN'A 'KILLI HAKAN' DEDİ

Eşi Anıl Altan'la birlikte çektiği keyifli videolarla beğeni toplayan oyuncu, Instagram'a yeni gelen filtreleri denedi. Instagram'daki 'T.C Simülasyonunda Hangi Karaktersin?' adlı filtreyi deneyen Pelin Akil, rap şarkıcısı ve söz yazarı Killa Hakan çıktı. Killa Hakan'ı tanımayan ve karşısında adını gören Akil, "Killa" demek yerine "Kıllı Hakan" kim deyince sosyal medyada gündem oldu.

Eşi Anıl Altan'ın kendisini düzeltmesiyle kahkahaya boğulan oyuncunun bu halleri, Instagram'da kısa sürede yayıldı. Birçok sayfada videosunun paylaşıldığını gören Akil, gelen tepkiler üzerine iki çocuğu olduğu için gündemden uzak kaldığını ve bu sebepten de tanımadığını söyledi.

PELİN'E GÖNDERME Mİ YAPTI?

Sosyal medyada olay olan bu görüntülerden sonra Kılla Hakan da ilginç bir hikaye paylaştı. Instagram hesabından bir kısa video yayınlayan rapçi "O zımbo kim onu da tanımıyorum ben. Ama zımbonun teki olduğu belli" dedi.

Rapçinin bu videosunda güzel oyuncuya gönderme yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.



