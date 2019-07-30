Pelin Akil: Hiçbir gülüş bu denli içimi titretmemişti

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti.

Çiftin bebekleri Alin ve Lina, 4 aylık oldu. Mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil, bu kez kızı ile çekilen karesini yayınladı.

Akil, bu paylaşımına "Hiçbir bakış, hiçbir gülüş bu denli içimi titretmemişti güzel kızlarım... Sizi çok seviyorum ailem" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

