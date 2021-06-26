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Pelin Akil isyan etti: Bunu açıkladığıma inanamıyorum!

26.06.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, sosyal medya hesabından ikiz kızları Alin ve Lina ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu sabah Lina ile videosunu yayınlayan güzel oyuncu, kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine yanıt verdi.

Pelin Akil isyan etti: Bunu açıkladığıma inanamıyorum!

Kendisinden dört yaş küçük meslektaşı Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Pelin Akil (35), üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

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LİNA İLE VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı diziden ayrılmasıyla soluğu ailesiyle tatilde alan Akil, son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Kızını kucağında taşıyan ve onunla aynı hareketleri yapan güzel oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken; Pelin Akil, bunun video üzerine bir takipçisinin, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlamasını ifşa etti.

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YORUMU İFŞA ETTİ

Akil, takipçisinden gelen "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" mesajını; "Yazık ya ne diyeyim böylelerine? Allah'ım karşılaştırma yarabbim" diye paylaştı.
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"ALİN KUCAK SEVMİYOR"

Sonrasında bir video çeken oyuncu, "Birkaç tane de kızıyorsunuz ama öyle hissettiriyorsunuz' diyen var. Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup sarılıyoruz.
Ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz. Bakıyorum bazen sayfalarına tek çocuğu var. İki tane çocuğun olunca mı anlarsın diyeyim? Ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Instagram
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