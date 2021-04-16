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Pelin Akil oruç tutmadığı için tepki görünce... 'Linç edildim'

16.04.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Pelin Akil, sosyal medya hesabı Instagram’dan çocuklarına hazırladığı kurabiyenin tarifini paylaşarak “Kahvaltı yapıyorum” ifadesini kullandı. Akil oruç tutmadığı iddiasıyla tepki çekti.

Pelin Akil oruç tutmadığı için tepki görünce... 'Linç edildim'

Pelin Akil, sosyal medya hesabı Instagram’dan çocuklarına hazırladığı kurabiyenin tarifini paylaştı ve kahvaltı yaptığını söyledi. Akil'e bu paylaşımından dolayı tepki yağdı. Oyuncu Pelin Akil, bir sosyal medya paylaşımından sonra gelen eleştirilere karşın açıklama yaptı.

Akil, söz konusu paylaşımından dolayı linç edildiğini söylediği bir sonraki açıklamasında, “İlaç kullanıyorum, tutamıyorum ama bu benim tercihim de olmayabilir. Ben saygısız bir şey yapmadım. Bir yemek, bir şey yok. Çocuklarıma yaptığım bir şeyi paylaştım. Her anne çocuklarına yapacak alternatif arıyor. Onun dışında bence tutanlar da tutmayanlara saygılı olursa güzel bir şekilde yaşarız” dedi.

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Oruç Pelin Akil
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